  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cezaevinde İslam’la tanıştı, Müslüman oldu Kafe ve restoranlarda devrim gibi adım! Bundan sonra menülerde zorunlu olacak TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay Türkiye sözleri: Romanya'yı yenemiyorsak Dünya Kupası'na gitmeyelim Gençler arasında yayılmaya başladı: İnsan sağlığını tehdit ediyor! Akit ailesi iftarda buluştu DEM Parti heyetinin kritik İmralı hamlesi Ankara'yı hareketlendirdi! Görüşme öncesi dikkat çeken mesajlar peş peşe geldi! 1 avuç meyveyle tatlılığını bastırın bakın ne oluyor! Mucizevi baharat: Süper gıda adeta doğal kalkan Merhum Mustafa Karahasanoğlu kabri başında dualarla yâd edildi Her gün yaptığımız bu alışkanlık kemik erimesinden pek çok sağlık sorununa yol açıyor
Kadın - Aile
7
Yeniakit Publisher
Böyle güçlü antidoksan deposu ile hastalıklara savaş açın: Uzmanlarının önerdiği Turna yemişi yakın mercek altında

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi:

Böyle güçlü antidoksan deposu ile hastalıklara savaş açın: Uzmanlarının önerdiği Turna yemişi yakın mercek altında

Güçlü antidoksan deposu olan turna yemişi içeriğindeki yüksek antioksidanlar sayesinde hücreleri yeniler, bağışıklığı güçlendirir, idrar yolları enfeksiyonlarına karşı savaşır, ve kalp, beyin, göz, cilt sağlığını korur. Uzmanların en çok önerdiği Turna yemişinin vücuda sayısız faydası var. Turna yemişi sağlık açısından fayda sunar.

#1
Foto - Böyle güçlü antidoksan deposu ile hastalıklara savaş açın: Uzmanlarının önerdiği Turna yemişi yakın mercek altında

Güçlü antidoksan deposu olan Cranberry, turna yemişi olarak da bilinen ve sağlık açısından pek çok fayda sunan bir meyvedir. Özellikle idrar yolu enfeksiyonlarını önlemede etkili olup, içeriğindeki proantosiyanidinler sayesinde bakterilerin mesane duvarına yapışmasını engeller. Yüksek antioksidan içeriği, vücudu serbest radikallerin zararlarından koruyarak kanser ve kalp hastalığı gibi kronik rahatsızlıkların riskini azaltabilir. Ayrıca, cranberry (turna yemişi) kalp sağlığını destekler, kan basıncını düşürür ve kolesterol seviyelerini dengeler. Sindirim sistemine de katkıda bulunan turna yemişi, lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlık gibi sorunları önler. Turna yemişi taze, kuru veya çay olarak tüketilebileceği gibi, takviye formunda da kullanılabilir.

#2
Foto - Böyle güçlü antidoksan deposu ile hastalıklara savaş açın: Uzmanlarının önerdiği Turna yemişi yakın mercek altında

Cranberry Nedir? Cranberry (turna yemişi), Kuzey Amerika kökenli küçük, kırmızı renkli ve ekşimsi-tatlı bir meyvedir. Aynı zamanda güçlü antioksidanlar, vitaminler ve minerallerle dolu bir besin kaynağıdır. C vitamini, K vitamini ve manganez gibi önemli besin öğeleri bakımından zengindir. Bu vitamin ve mineraller, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, kemik sağlığını desteklemeye ve enerji metabolizmasını düzenlemeye yardımcı olur. savaşarak hücre hasarını önlemeye ve kronik hastalık riskini azaltmaya katkıda bulunur. Cranberry, içerdiği lif içeriği sayesinde sindirim sağlığını destekler ve tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı olur. Ayrıca yapılan araştırmalar, turna yemişinin kalp sağlığını desteklediğini, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olduğunu ve hatta bazı kanser türlerine karşı koruyucu etkileri olabileceğini gösteriyor.

#3
Foto - Böyle güçlü antidoksan deposu ile hastalıklara savaş açın: Uzmanlarının önerdiği Turna yemişi yakın mercek altında

Cranberrynin içerdiği antioksidanlar, serbest radikallerle Turna Yemişi Faydaları Nelerdir? Cranberry, idrar yolu enfeksiyonu gibi sorunları önlemeye yardımcı olmasıyla bilinir. İçeriğindeki antioksidanlar ve proantosiyanidinler, bakterilerin idrar yolu duvarlarına yapışmasını engelleyerek enfeksiyon riskini azaltabilir. Aynı zamanda, bağışıklık sistemini güçlendirmesi, kalp sağlığını desteklemesi ve cilt sağlığına katkıda bulunması gibi pek çok faydası bulunmaktadır. Ancak, gebelik döneminde tüketimi doktor kontrolünde olmalıdır.

#4
Foto - Böyle güçlü antidoksan deposu ile hastalıklara savaş açın: Uzmanlarının önerdiği Turna yemişi yakın mercek altında

Turna Yemişinin İdrar Yolu Enfeksiyonu Üzerindeki Etkisi Cranberry, özellikle idrar yolu enfeksiyonları karşısında koruyucu etkisi ile bilinir. İçerdiği proantosiyanidinler, bakterilerin mesane duvarına yapışmasını engelleyerek enfeksiyon riskini azaltır. Ancak, bu etkinin gerçekleşmesi için düzenli ve yeterli miktarda turna yemişi tüketimi gereklidir. Cranberry (Turna Yemişi) ve Kalp Sağlığı korur, Cranberry içerdiği antioksidanlarla, vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur. Bu da kanser, kalp hastalığı ve diğer kronik hastalıkların riskini azaltmada yardımcı olabilir. tansiyonu tek başına dengelemez. Antioksidanlar, hücrelerin oksidatif stresten korunmasına yardımcı olarak genel sağlığı destekler. Kalp sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olan turna yemişi, kan basıncını düşürme ve kolesterol seviyelerini dengeleme potansiyeline sahiptir. Bu etkiler, turna yemişinin kalp hastalıklarına karşı koruyucu bir gıda olarak öne çıkmasını sağlar. Cranberry (Turna Yemişi) ve Sindirim Sağlığı düzenler, Turna yemişinin yüksek lif içeriği, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Lif, bağırsak hareketlerini artırarak kabızlık gibi sindirim sorunlarını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca, cranberry probiyotik özellikler gösterir ve bağırsak florasının dengelenmesine katkı sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. KİLO KONTROLÜ SAĞLAR! Turna yemişi (cranberry), yüksek lif içeriği ve düşük kalorisi sayesinde tokluk hissi vererek kilo kontrolüne yardımcı olur. Ancak şekersiz veya az şekerli tüketilmesi şarttır. Şeker eklenmiş kurutulmuş türleri veya hazır meyve suları kilo kontrolünü zorlaştırabilir CİLTTE YAŞLANMA KARŞITI ETKİ YAPAR turna yemişi (cranberry) yüksek oranlarda antioksidan, C vitamini ve polifenol içerdiği için ciltte yaşlanma karşıtı (anti-aging) etki gösterir. Hücreleri koruyarak kırışıklık ve sarkma gibi yaşlanma belirtilerini yavaşlatmaya yardım eder.

#5
Foto - Böyle güçlü antidoksan deposu ile hastalıklara savaş açın: Uzmanlarının önerdiği Turna yemişi yakın mercek altında

Turna Yemişi Bağışıklık Sistemi Üzerindeki Etkisi Cranberry, içerdiği C vitamini sayesinde bağışıklık sistemi güçlendirir. C vitamini, beyaz kan hücrelerinin üretimini artırarak vücudun enfeksiyonlara karşı daha dirençli olmasını sağlar. Bu da soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların önlenmesinde önemli bir rol oynar. HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR! Antioksidan ve polifenol bakımından zengin olan turna yemişi (cranberry), beyin sağlığını ve hafızayı destekler. Düzenli tüketimi sinir sistemini korur, unutkanlığı azaltmaya yardımcı olur ve demans riskine karşı olumlu etki sağlar. Turna yemişi (kızılcık / cranberry), içeriğindeki özel A-tipi proantosiyanidin (PAC) bileşikleri sayesinde özellikle idrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu bir destek sağlar. BEYİN FONKSİYONLARINI GELİŞTİRİR Turna yemişi kurusu (cranberry), içeriğindeki yoğun antioksidanlar, polifenoller ve omega-3 yağ asitleri sayesinde beyin hücrelerini oksidatif strese karşı korur ve hafıza ile bilişsel fonksiyonları destekler. Ancak kurutulmuş meyvelere ilave edilen yüksek şeker oranına dikkat edilmeli, porsiyon kontrolü sağlanmalıdı Cranberry (Turna Yemişi) Nasıl Tüketilir? Cranberry, çeşitli gıda ürünlerinde kullanılır. Kurutulmuş turna yemişi, atıştırmalık olarak tüketilebilir veya salatalara eklenebilir. Turna yemişi suyu, saf olarak içilebilir veya diğer meyve sularıyla karıştırılabilir. Sos ve reçel olarak da kullanılan turna yemişi, yemeklere tat katmak için ideal bir seçenektir. Ayrıca, taze turna yemişi meyve olarak yenebilir veya smoothielere eklenerek tüketilebilir. Turna Yemişi Kurusu. Turna yemişi kurusu atıştırmalık olarak veya salatalara eklenerek tüketilebilir. Kurutulmuş turna yemişi faydaları arasında yüksek antioksidan içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendirmesi, idrar yolu enfeksiyonlarını önlemesi ve kalp sağlığını desteklemesi bulunur. Taze Turna Yemişi Taze turna yemişi, antioksidan özelliğiyle oldukça faydalı bir besindir. Ancak, cranberry oldukça ekşi-buruk bir tada sahiptir ve bu nedenle yaygın olarak smoothie gibi tariflere eklenerek tüketilir. Ayrıca, ekşi tatları sevenler özellikle roka salatalarına ekleyebilir ya da yoğurtla karıştırarak tüketebilir. Cranberry Suyu Cranberry suyu, halk arasında turna yemişi suyu olarak da bilinir, kurutulmuş ya da taze turna yemişinin suyu sıkılarak oluşturulur. Özellikle yazın soğuk içildiğinde hem ferahlatıcı hem de sağlıklı bir meyve suyu alternatifidir. Turna Yemişi Çayı Turna yemişi çayı, hem lezzeti hem de sağlığa faydalarıyla öne çıkan doğal bir içecektir. Taze ya da dondurulmuş turna yemişlerinin kaynatılması ve demlenmesi ile hazırlanır. İsteğe bağlı olarak sıcak ya da soğuk olarak tüketilebilir. Turna yemişi çayı, idrar yolu enfeksiyonlarını önleme, bağışıklık sistemini güçlendirme ve kalp sağlığını destekleme gibi birçok fayda sağlayabilir. Ancak, aşırı tüketimi bazı yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle, önerilen günlük tüketim miktarını aşmamaya özen gösterin. Cranberry Takviyeleri Cranberry takviyeleri, turna yemişi meyvesinin kurutulmuş, tozlaştırılmış ya da özütlenmiş halidir. Kapsül, tablet, pastil ya da şurup formunda takviye olarak alınabilir. Cranberry tableti, besin takviyeleri arasında en yaygın olanıdır ve genellikle 300-500 mg dozlarla satılır. Pastil ve tablet çiğneme formunda sunulur ve ağız sağlığı için faydalıdır. Toz formu ise yoğurt ya da su ile karıştırılarak tüketilebilir. Cranberry ( Turna Yemişi) Günde Ne Kadar Tüketilmeli? Turna yemişinin günlük tüketim miktarı; kişinin yaşına, sağlık durumuna ve tüketim şekline göre değişebilir. Genel olarak, günde 1-2 su bardağı turna yemişi suyu veya 100-200 gram taze turna yemişi tüketmek güvenli kabul edilir. Ancak, herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız, turna yemişi tüketmeden önce doktorunuza danışmanız önemlidir. Cranberry (Turna Yemişi) Zararları Turna yemişi genellikle güvenli kabul edilse de, aşırı tüketimi bazı yan etkilere yol açabilir. Özellikle mide rahatsızlıkları, ishal ve karın ağrısı gibi gastrointestinal sorunlara neden olabilir. Bu nedenle, turna yemişi tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir . Turna yemişi, yüksek oksalat içeriği nedeniyle böbrek taşı riski olan kişiler tarafından dikkatli tüketilmelidir. Aşırı turna yemişi tüketimi, böbrek taşlarının oluşumuna katkıda bulunabilir. Ayrıca, şeker eklenmiş turna yemişi ürünleri kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açabilir, bu nedenle diyabet hastalarının doğal turna yemişi tercih etmeleri önerilir. Turna yemişi genellikle güvenli kabul edilir, ancak aşırı tüketimi bazı yan etkilere yol açabilir. Olası turna yemişi zararları aşağıdaki gibidir: Mide Rahatsızlıkları: Yüksek miktarda turna yemişi tüketimi mide bulantısı, ishal veya karın ağrısına neden olabilir . Böbrek Taşı Riski: Turna yemişi, yüksek miktarda oksalat içerir ve aşırı tüketimi böbrek taşı riskini artırabilir. Böbrek taşı geçmişi olan kişiler dikkatli olmalıdır . Kan Şekerinde Dalgalanmalar: Şeker eklenmiş turna yemişi ürünleri kan şekerinde ani yükselmelere yol açabilir. Diyabet hastalarının doğal turna yemişi tercih etmeleri önerilir . Cranberry Takviyeleri Ne Kadar Sağlıklı? Turna yemişi takviyeleri, özellikle idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesi ve tedavisinde popüler bir seçenek haline gelmiştir. Ancak, herhangi bir takviyede olduğu gibi, turna yemişi takviyelerinin de güvenli kullanımı ve olası yan etkileri hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

#6
Foto - Böyle güçlü antidoksan deposu ile hastalıklara savaş açın: Uzmanlarının önerdiği Turna yemişi yakın mercek altında

Turna yemişi takviyeleri genellikle güvenli kabul edilir, ancak bazı kişilerde mide rahatsızlığı, ishal veya böbrek taşları gibi yan etkilere neden olabilir. Turna yemişi takviyelerinin kan sulandırıcı ilaçlar veya aspirin gibi bazı ilaçlarla etkileşime girebileceği konusunda uyarılar da bulunmaktadır. Bu nedenle, herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya herhangi bir sağlık sorununuz varsa, turna yemişi takviyesi almadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Cranberry Takviyeleri Günlük Kullanım Turna yemişi takviyelerinin önerilen günlük dozu, ürünün formuna ve konsantrasyonuna göre değişebilir. Genellikle, günde 300-400 mg turna yemişi ekstresi veya 8-16 ons turna yemişi suyu tüketmek güvenli kabul edilir. Ancak, takviye etiketindeki talimatları dikkatlice okumak ve önerilen dozu aşmamak önemlidir. Turna yemişi takviyeleri, sağlıklı bir yaşam tarzının yerine geçmez. Dengeli ve çeşitli bir beslenme planı uygulamak, düzenli egzersiz yapmak ve yeterli su içmek, genel sağlığınızı korumak için en önemli adımlardır. Turna yemişi takviyeleri, bu sağlıklı alışkanlıkların destekleyici bir unsuru olabilir, ancak tek başına mucizevi bir çözüm değildir. Herhangi bir takviye kullanmadan önce, doktorunuzla konuşarak sizin için uygun olup olmadığını ve güvenli kullanım dozajını öğrenmeniz önemlidir. ranberry (Turna Yemişi) Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Cranberry ne demek? Cranberry, ekşi-buruk bir tada sahip Kuzey Amerika kökenli bir meyvedir. Kuru ya da taze olarak ve takviye formunda tüketilebilir. Turna yemişi kızılcık mı? Evet, turna yemişi kızılcık olarak da bilinir ve bu iki isim aynı meyveyi tanımlar. Kimler cranberry tüketemez? Böbrek taşı geçmişi olanlar, kan sulandırıcı ilaç kullananlar ve turna yemişine alerjisi olanlar turna yemişi tüketmeden önce doktorlarına danışmalıdır. Turna yemişi ve yaban mersini aynı şey mi? Hayır, turna yemişi ve yaban mersini farklı meyvelerdir. Yaban mersini, mavi renkte ve tatlı bir tada sahipken, turna yemişi kırmızı ve daha ekşi bir tada sahiptir . Turna yemişi hamilelikte yenir mi? Turna yemişi, hamilelik sırasında genellikle güvenli kabul edilir, ancak aşırı tüketimden kaçınılmalıdır. Turna yemişi ne kadar tüketilmeli? Genel olarak, günde 1-2 su bardağı turna yemişi suyu veya 100-200 gram taze turna yemişi tüketmek güvenli kabul edilir. Ancak, herhangi bir sağlık sorununuz veya düzenli ilaç kullanımınız varsa, doktorunuza danışmanız önemlidir. Turna yemişi ekstresi ne işe yarar? Turna yemişi ekstresi, özellikle idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesi ve tedavisinde kullanılır. Ayrıca, antioksidan özellikleri sayesinde genel sağlığı destekleyici etkileri de olabilir. Cranberry faydaları nelerdir? Cranberry, idrar yolu enfeksiyonlarını önlemekten kalp sağlığını desteklemeye kadar çeşitli sağlık yararları sunan bir meyvedir. Cranberry böbreklere zarar verir mi? Turna yemişi, genellikle böbrekler için güvenlidir ve hatta idrar yolu sağlığını destekleyici etkileri vardır. Ancak, aşırı tüketimi veya böbrek taşı geçmişi olan kişilerde sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, özellikle böbrek sağlığıyla ilgili endişeleriniz varsa, doktorunuza danışmanız önemlidir. Cranberry ne işe yarar? Cranberry, özellikle idrar yolu enfeksiyonlarını önlemeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Cranberry nedir? Cranberry, kırmızı meyveleri ile bilinen, antioksidan ve vitamin bakımından zengin bir bitkidir. Turna yemişi diğer adı nedir? Turna yemişi halk arasında kızılcık ve cranberry olarak da bilinir. Cranberry (turna yemişi) sağlık yararları nelerdir? Cranberry; idrar yolları enfeksiyonu önler, kalp sağlığını ve sindirim sistemini destekler, genel sağlığa iyi gelir. İdrar yolu enfeksiyonunda cranberry etkisi nedir? Cranberry, idrar yolları enfeksiyonunun tedavisinde destekleyici bir rol oynar. DOĞRU TÜKETİM MİKTARI VE GÜNLÜK BESLENMEYE EKLEME YOLLARI Günlük ideal turna yemişi (cranberry) tüketimi formuna göre değişir: Günde 1 avuç (30-40 g) ilave şekersiz kurutulmuş turna yemişi, yarım su bardağı (50 g) taze meyve veya 1 su bardağı (200 ml) saf ve şekersiz turna yemişi suyu tüketmek sağlıklı bir yetişkin için güvenli ve yeterlidir. Antioksidanlar, vücutta hücrelere zarar veren serbest radikalleri etkisiz hale getiren güçlü bileşiklerdir. Beyin ve kalp sağlığını korur, diyabet riskini dengelemeye yardım eder, hafızayı destekler ve yaşlanma belirtilerini geciktirir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
3 milyonluk ülke büyük hazine buldu: 6 kilometrelik dev altın damarı
Dünya

3 milyonluk ülke büyük hazine buldu: 6 kilometrelik dev altın damarı

Güneybatı Afrika’nın sakin ülkesi Namibya’da toprağın altından devasa bir zenginlik fışkırdı. Bölgede yürütülen çalışmalarda ucu bucağı görü..
Sağlık Bakanlığı'ndan stratejik hamle!
Sağlık

Sağlık Bakanlığı'ndan stratejik hamle!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Japonya Temsilciler Meclisi Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Daimi Komisyonu Başkanı Masaki Ogushi ve berab..
Filistin Konvoyunun bekletilmesine Şırnak'tan tepki: Utanç barikatlarını kaldırın
Gündem

Filistin Konvoyunun bekletilmesine Şırnak'tan tepki: Utanç barikatlarını kaldırın

Şırnak Şehri Nuh Platformu, Gazze’ye ilaç ve gıda ulaştırmak ve Filistin halkıyla dayanışma göstermek amacıyla yola çıkan Filistin Konvoyunu..
Cezaevine yıldırım düştü, 16 mahkum çarpıldı
Dünya

Cezaevine yıldırım düştü, 16 mahkum çarpıldı

ABD'nin Ohio eyaletindeki bir hapishaneye yıldırım isabet etmesi sonucu 16 mahkumun yaralandığı açıklandı.
Elazığ depremle sarsıldı
Gündem

Elazığ depremle sarsıldı

Merkez üssü Elazığ olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yeni transfer İstanbul’a indi! İşte Dusan Vlahovic’in ilk sözleri
Spor

Yeni transfer İstanbul’a indi! İşte Dusan Vlahovic’in ilk sözleri

Beşiktaş’ın uzun süredir gündeminde yer alan Dusan Vlahovic transferinde beklenen gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların anlaşmaya vardığı Sırp..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23