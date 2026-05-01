Kartallar yüksek uçar diyerek yola çıktılar

Ülker, amaçlarının Türkiye'nin ihtiyacı olan nitelikli uçak mühendislerini ve teknisyenleri yetiştirmek olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Takımımızın farkı şu, sürekli AR-GE yapmak, sürekli yeni teknolojiler kullanmak. 3D yazıcılardan katman teknolojisi kullanarak İHA'lar üretmekteyiz. Simetrik, hızlı ve ucuz İHA'lar üretebiliyoruz. Bu da yarışmalarda bize daha fazla başarı getirdiği gibi öğrencilerimizin de meslek hayatında onlara artılar sağlıyor. Çünkü şu an dünyada 3D yazıcılar ve katmanlı üretim teknolojisi çok revaçta. Bu yönden öğrencilerimiz de aslında sektöre hazırlık yapmış oluyorlar yeni bir teknolojiyle. Onun dışında kompozit sistemler kullanarak tecrübe ediniyorlar, yazılımsal olarak da kendimizi geliştiriyoruz. Aslında takımımızın mottosu şu, ülkemize en nitelikli personelleri en güncel şekilde yetiştirebilmek."