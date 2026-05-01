Kartallar yüksek uçar diyerek yola çıktılar
Tasarımı ve üretimi kendilerine ait insansız hava aracı (İHA) ile geçen yıl gittikleri ABD'deki yarışmadan ikincilikle dönen Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Kartal Air İHA Takımı, bu yıl birinciliği hedefliyor. Bölüm bünyesinde 2018'de kurulan 12 kişilik Kartal Air İHA Takımı, geçen yıl eylül ayında ABD'de düzenlenen SUAS yarışmasında Türkiye'yi temsil eden iki liseden biri oldu. 32 ülkeden çok sayıda takımın yer aldığı yarışmadan ikincilikle dönen takım, bu yıl da 15-18 Eylül'de ABD'nin Oklahoma eyaletinde gerçekleştirilecek yarışma için davet aldı.