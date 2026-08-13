  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyanın dört bir yanından talep yağıyor: Kilosu 10 bin TL Mabel Matiz'in 'Ha Leylim' şarkısına soruşturma başlatıldı: LGBT destekçisinden yine skandal yine rezalet Meteor yağmuru İstanbul’u aydınlattı! Türkiye’nin dört bir yanında gökyüzü şöleni Ünlü mücevher markası rotasını değiştirdi: Gümüş yerine platin yapacak! Bir dönem herkesin bileğindeydi 11 Yaşında Türk öğrenci dünya rekoru kırdı: Kaç tane ülkeyi geride bıraktı, görenler şaşırdı Oyun oynamayan çocukta hangi problem var? fiziksel, motor, duyusal sorun ne? Merak edilen soru bu oldu Deprem ve sağanak vurdu! Metruk bina yıkıldı Evlilikler ekran başında yıpranıyor Çok erken havlu atınca... Beşiktaş tarihinde böyle bir şey yok! Duyan şaşkın Kartallar yüksek uçar diyerek yola çıktılar
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Oyun oynamayan çocukta hangi problem var? fiziksel, motor, duyusal sorun ne? Merak edilen soru bu oldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Oyun oynamayan çocukta hangi problem var? fiziksel, motor, duyusal sorun ne? Merak edilen soru bu oldu

Çocuğun güçlü yönlerini keşfetmek ve oyuna katılımını desteklemek oldukça önemli. Hatta psikologlar ve çocuk fizyoterapistleri, sağlıklı bir teşhis konulabilmesi için çocukların oyun oynarken gözlemlenmesini tavsiye ediyor. Peki, oyun oynamayan çocuklarda gerçekten hangi problem mi var? açıklamalarda bulunan Fizyoterapist Canan Darıcı Mehlepçi, sorunun ne olduğunu ortaya çıkaracak önemli tavsiyelerde bulundu.

#1
Foto - Oyun oynamayan çocukta hangi problem var? fiziksel, motor, duyusal sorun ne? Merak edilen soru bu oldu

Oyun oynamayan çocuklarda fiziksel, motor veya duyusal bir güçlük mü var? Uzmanlara göre çocuk değerlendirmesinde en sağlıklı teşhis yöntemi onları oyun oynarken izlemekten geçiyor.

#2
Foto - Oyun oynamayan çocukta hangi problem var? fiziksel, motor, duyusal sorun ne? Merak edilen soru bu oldu

Fizyoterapist Canan Darıcı Mehlepçi, Merve Kantarcı Çulha'ya yaptığı açıklamalarda, odak noktasının çocuğun "yapamadıklarından" ziyade "güçlü yönlerine" kaydırılması gerektiğine dikkat çekerek ailelere kritik tavsiyelerde bulundu. "Çocuğu değiştirmeye çalışmıyoruz; güçlü yönlerini destekleyerek gelişimine eşlik ediyoruz." diyen Darıcı Mehlepçi, oyun oynamayan çocukların altındaki fiziksel ve duyusal süreçleri anlatarak, ebeveynlere çocukların güçlü yönlerini ortaya çıkaracak ipuçları verdi.

#3
Foto - Oyun oynamayan çocukta hangi problem var? fiziksel, motor, duyusal sorun ne? Merak edilen soru bu oldu

Çocuğu değerlendirirken yalnızca hangi becerileri yapamadığına odaklanmak yerine, neleri yapabildiğini, hangi alanlarda daha rahat olduğunu ve günlük yaşamda hangi stratejileri kullandığını gözlemlemek önemlidir. Çocuğun kendiliğinden yöneldiği oyunlar, ilgileri, hareketleri, problem çözme biçimi ve çevresiyle kurduğu etkileşim güçlü yönleri hakkında önemli ipuçları verir.

#4
Foto - Oyun oynamayan çocukta hangi problem var? fiziksel, motor, duyusal sorun ne? Merak edilen soru bu oldu

Örneğin; * Hangi oyunlara veya oyuncaklara kendiliğinden yöneldiği, * Bir hareketi yaparken hangi stratejiyi kullandığı, * Denge, koordinasyon veya el becerilerinden hangilerinde daha başarılı olduğu, * Yeni bir beceriyi öğrenmeye ne kadar istekli olduğu, * Bir işi kendi başına yapabilmek için nasıl çözümler ürettiği, * Hangi ortamda daha rahat ve katılımcı olduğu gözlemlenebilir.

#5
Foto - Oyun oynamayan çocukta hangi problem var? fiziksel, motor, duyusal sorun ne? Merak edilen soru bu oldu

Buradaki temel yaklaşım, "Bu çocuk neyi yapamıyor?" sorusundan "Bu çocuk neyi yapabiliyor ve bu güçlü yönünü nasıl destekleyebiliriz?" sorusuna geçmektir. Bir çocuğun oyun oynamadığını gözlemlediğimizde bunu tek başına bir sorun olarak değerlendirmek yerine, öncelikle çocuğun neden oyuna katılmadığını anlamaya çalışmak gerekir. Çocuk oyuna ilgi duyduğu hâlde hareket etmekte zorlanıyor olabilir. Bunun yanında duyusal özellikleri, hareket planlaması veya oyunu başlatma ve sürdürme becerileri de oyuna katılımını etkileyebilir. Oyuna ilgisi var mı, yoksa oyuna ulaşmakta mı zorlanıyor? Oyuncakla ilgilendiği hâlde oturma dengesi, el-göz koordinasyonu veya başka bir motor güçlük nedeniyle oyuna katılmakta zorlanabilir. Duyusal özellikleri nasıl? Ses, dokunma veya harekete karşı aşırı ya da düşük tepki, çocuğun oyundan uzaklaşmasına neden olabilir. Oyunu başlatabiliyor ve sürdürebiliyor mu? Oyuncağı kullanıyor olsa bile oyunu nasıl başlatacağını, sürdüreceğini veya çeşitlendireceğini bilemeyebilir. Taklit ve etkileşim becerileri nasıl? Karşısındaki kişinin hareketlerini taklit etme, ortak bir etkinliğe katılma ve dikkatini oyun üzerinde sürdürme becerileri gözlemlenebilir. Hareket planlamasında güçlük var mı? Oyuna istekli olsa bile bir hareket dizisini planlamakta zorlanıyorsa oyundan çabuk vazgeçebilir. Amaç çocuğu belirli bir kalıba sokmak değil; güçlü yönlerini fark ederek, ihtiyaç duyduğu alanlarda gelişimini desteklemek ve günlük yaşama katılımını artırmaktır. Bu nedenle değerlendirme yalnızca çocuğun yapamadıklarına değil, yapabildiklerine, ilgi alanlarına ve oyuna katılımını etkileyen fiziksel, motor ve duyusal özelliklere de odaklanmalıdır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Filistin Konvoyunun bekletilmesine Şırnak'tan tepki: Utanç barikatlarını kaldırın
Gündem

Filistin Konvoyunun bekletilmesine Şırnak'tan tepki: Utanç barikatlarını kaldırın

Şırnak Şehri Nuh Platformu, Gazze’ye ilaç ve gıda ulaştırmak ve Filistin halkıyla dayanışma göstermek amacıyla yola çıkan Filistin Konvoyunu..
Sağlık Bakanlığı'ndan stratejik hamle!
Sağlık

Sağlık Bakanlığı'ndan stratejik hamle!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Japonya Temsilciler Meclisi Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Daimi Komisyonu Başkanı Masaki Ogushi ve berab..
Gözaltına alınanlar ve kaçanlar belli oldu! Alihan Kuriş’in 10 adamı firari!
Gündem

Gözaltına alınanlar ve kaçanlar belli oldu! Alihan Kuriş’in 10 adamı firari!

Alihan Kuriş’in yönettiği ileri sürülen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında işlem yapılırken, ar..
Sapık zihniyetin çocuklara yönelik ahlaksızlığına Emniyet'ten neşter! Yurt dışına kaçan şüpheli için adli işlem!
Gündem

Sapık zihniyetin çocuklara yönelik ahlaksızlığına Emniyet'ten neşter! Yurt dışına kaçan şüpheli için adli işlem!

Kendilerini "Türkiye'nin ilk trans kız grubu" olarak tanıtan "Chakma" isimli yapının sosyal medyadaki çocuklara yönelik skandal açıklamaları..
Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti! Dümeni yolsuzların yeni üssü Yeni Parti'ye kırdı
Gündem

Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti! Dümeni yolsuzların yeni üssü Yeni Parti'ye kırdı

Yolsuzluktan tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa ettiğini açıkladı. İmamoğlu’nun sosyal me..
Yeni transfer İstanbul’a indi! İşte Dusan Vlahovic’in ilk sözleri
Spor

Yeni transfer İstanbul’a indi! İşte Dusan Vlahovic’in ilk sözleri

Beşiktaş’ın uzun süredir gündeminde yer alan Dusan Vlahovic transferinde beklenen gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların anlaşmaya vardığı Sırp..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23