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Kadın - Aile Bal sirkesinin 11 faydası ve tarifi: Doğal içecekle kalbi koruyor: 1 çay kaşığı içeceğe iki litre temiz su yeter
Kadın - Aile

Bal sirkesinin 11 faydası ve tarifi: Doğal içecekle kalbi koruyor: 1 çay kaşığı içeceğe iki litre temiz su yeter

Yeniakit Publisher
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Bal sirkesinin 11 faydası ve tarifi: Doğal içecekle kalbi koruyor: 1 çay kaşığı içeceğe iki litre temiz su yeter

Bal sirkesi balın bir süre fermente edilmesi ile elde edilmektedir. Binlerce yıldır satılan çay ve içeceklerin aksine pamuksu bal sirkesi çok doğal. Yapılan bu çeşit sirke tarifinin yapımı basit olsa da oluşumu için zaman gerekmektedir. Birçok farklı yapılış şekli bulunmaktadır.

Bal sirkesi balın bir süre fermente edilmesi ile elde edilmektedir. Yapımı basit olsa da oluşumu için zaman gerekmektedir. Birçok farklı yapılış şekli bulunmaktadır.

Bal sirkesi tarifi

Malzemeler:

1 kilo doğal bal
2 litre temiz su
Bir çay kaşığı ekmek mayası
Bir bardak taze sıkma meyve suyu

Bal sirkesi yapılışı: Suyu kaynatarak balın üzerine dökünüz. Mayalanmayı hızlandırmak için bir bardak taze sıkılmış meyve suyu ekleyiniz. Bir çay kaşığı ekmek mayasını ılık su ile karıştırıp bir dilim ekmek üzerine sürünüz. Ekmeğin mayalı kısmını balın üzerine gelecek şekilde koyunuz. Kabın üzerini bir tülbent ile örtünüz. Işık görmeyen karanlık bir yerde 15 gün kadar bekletiniz. 15 gün ardından ekmek ve balın üzerinde oluşan köpükler temizlenerek süzülür. Havadar bir alana koyularak 1 ay kadar bekletilir, sirke halini alması beklenir.

 

Bal sirkesinin faydaları: Farklı yöntemleri büyük ölçüde fayda veriyor.

Sindirimi olumlu anlamda etkiler.
Cildi besler, gençleşmesini sağlar. Bu yüzden cilt maskelerinde gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.
Kilo vermeye yardımcı olduğu için diyet yapanlar rahatlıkla kullanabilir.
Saman nezlesini büyük ölçü de önler.
Boğaz ağrısına iyi gelmektedir.
Mide rahatsızlığına karşı etkilidir.
Sirke buharı ses rahatsızlığı, bozukluğu olanlara fayda etmektedir.
Kan dolaşımını olumlu anlamda etkiler.
Normal sirke ile yapılan salamura, turşu gibi ürünleri bal sirkesi ile de deneyebilirsiniz.
Anti bakteriyel özelliği bulunmaktadır.
Sinüs rahatsızlığı bulunan kişiler bal sirkesi buhar banyosu yaparak büyük oranda rahatlama sağlayabilirler.

 

Bal sirkesi, içerdiği antioksidanlar ve asetik asit sayesinde kolesterolü dengelemeye ve kan dolaşımını desteklemeye yardımcı olur. Cilt sağlığını destekler ve kalp sağlığını korur Bilgi:  sindirime kadar pek çok fayda sunan bal sirkesi önemli bir sıvıdır. Bir bardak ılık suya bir yemek kaşığı eklenerek tüketilir. Evde bal, su ve maya (veya ekmek) kullanılarak, yaklaşık 1-2 ayda hazırlanır. Ayrıca bal sirkesi, içerdiği değerli mineraller sayesinde kolesterolü dengelemeye, kalp sağlığını korumaya ve bağışıklığı güçlendirmeye yardım eden doğal bir besindir. Bir bardak ılık suya 1 yemek kaşığı eklenerek tüketilebilir.

Yöresel bal, Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerinin zengin bitki örtüsü ve endemik çiçeklerinden arılar tarafından üretilen, bölgeye özgü tat, koku özelliklerine sahip doğal bir gıdadır. 
Doğal olmayan içeceklere son verin. yerine çok beğenilen doğal içecekleri ve doğal içerikli tarifleri menüye ekleyin zenginleştirin. 

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