Evlilikler ekran başında yıpranıyor

Ancak meselenin bir de derin, görünmeyen ve ruhumuzu kemiren sosyal-kültürel boyutu var” dedi. Sosyal medya kullanımının aile ve evlilikler üzerindeki etkisinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Ergincan, dijital mecralarda oluşturulan idealize edilmiş hayatların gerçek hayatla ilgili beklentileri değiştirdiğini savundu. Ergincan, “Açıkça ifade etmek gerekir ki; evliliklerimiz bugün ekran başında yıpranıyor ve dijital mecralarda tüketiliyor” ifadelerini kullandı. Sosyal medya platformlarında sunulan kusursuz hayat görüntülerinin gerçek evliliklerin doğal zorluklarıyla karşılaştırıldığını belirten Ergincan, şöyle konuştu: “Sosyal medya mecraları, sahte ve kusursuz hayat paketleri sunarak gerçek evliliklerin samimi ve gayret isteyen zeminini tahrip ediyor. ‘Ben merkezci’ yaşam tarzı pompalanırken; fedakârlık, sabır, sadakat ve anlayış gibi aileyi ayakta tutan kadim değerler önemsizleştiriliyor. “Sosyal mecralarda sistematik şekilde yürütülen, evliliği bir yük, sorumluluğu bir pranga gibi gösteren olumsuz algı çalışmaları ve popüler kültür bombardımanı, genç zihinlerde evliliğe karşı derin bir güvensizlik oluşturuyor. En küçük bir iletişim kazasında dahi ‘hemen vazgeçmeyi’ bir özgürlük gibi sunan bu dijital iklim, yuvalarımızı birer birer sessizliğe ve ayrılığa sürüklüyor. “Doğurganlık hızımızın düşmesi ve evlilik yaşının giderek yükselmesi, Türkiye’nin geleceğini tehdit eden ciddi bir milli güvenlik ve varoluş meselesidir. Aile çözülürse; merhamet çözülür, dayanışma çözülür, toplum çözülür. Aile yıkılırsa; vatan yıkılır” ifadelerini kullandı. GENÇLERE EVLİLİK DESTEĞİ ÇAĞRISI. Türkiye Aile Hareketi Başkanı İlhan Ergincan, gençlerin evlilik yolunda yalnız bırakılmaması gerektiğini belirterek, evlilik masraflarını azaltacak ve yuva kurmayı kolaylaştıracak kalıcı destek mekanizmalarının geliştirilmesi çağrısında bulundu. Ergincan, özellikle genç çiftlerin ekonomik yükünün hafifletilmesi gerektiğini belirterek, “Evlilik masraflarını hafifletecek, gençleri yuva kurmaya teşvik edecek somut ve sürdürülebilir kamusal ve toplumsal destek mekanizmaları güçlendirilmelidir” dedi. “AİLE DANIŞMANLIĞI YAYGINLAŞTIRILMALI” Evliliğin ilk yıllarının sağlıklı geçirilmesinin boşanmaların önlenmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Ergincan, dijital medya okuryazarlığının artırılması ve aile danışmanlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Ergincan, “Sosyal medyanın aileyi yıpratan olumsuz etkilerine karşı bilinçlendirme çalışmaları artırılmalı, evliliğin ilk yıllarındaki çiftlere rehberlik edecek koruyucu aile danışmanlığı yaygınlaştırılmalıdır. “Unutmayalım ki güçlü bir gelecek, ancak güçlü ve sağlıklı yuvaların üzerinde yükselebilir. Ekranların soğuk ışığına ailemizin sıcaklığını kurban etmeyelim” diye konuştu.