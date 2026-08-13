Serdar Akinan ağlayarak vasiyetini açıkladı: Sivrisinek ısırdı, ölüyorum! Beni yakın

Gazeteci Serdar Akinan, yaşadığı ağır halsizlik, yüksek ateş ve ses çatallaşması şikayetlerinin ardından Dang Virüsü’ne (Dengue / Kemik Kıran Hastalığı) yakalandığını duyurdu. Bulunduğu bölgede Aedes türü sivrisineğin ısırması sonucu virüsü kaptığını belirten Akinan, süreç içerisinde yaşadıklarını ve vasiyetini Youtube kanalından yaptığı yayınla takipçileriyle paylaştı.

BÖYLE ÖLECEĞİM AKLIMA GELMEZDİ

Çatışmalı bölgelerde bulunduğunu, aracının tarandığını ve mayınlı arazilerden geçtiğini hatırlatan Akinan, hastanede yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: "Bunca tehlikeli ortamda bulundum, her tarafımdan belki yüzlerce mermi geçti... Ama bu şekilde öleceğim aklıma gelmezdi. Hastaneye gittiğimde doktor bunun Aedes sivrisineğinden bulaşan Dang Virüsü olduğunu söyledi. İlacı olmadığını, sadece bol su içmem gerektiğini ve aspirin gibi kanı sulandıran ilaçların kanamaya yol açabileceğini belirttiler."

Akinan, boş vakitlerinde yaptığı akrilik tabloları açık artırma veya farklı yöntemlerle satışa çıkaracağını ve elde edilen tüm geliri Koruncuk Vakfı’na bağışlamak istediğini duyurarak izleyicilerinden bu resimleri alarak destek olmalarını rica etti.

KÜLLERİMİ TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA SERPİN

Hayatını kaybetmesi durumunda yakılmak (kremasyon) istediğini ve bunu ailesiyle de paylaştığını ifade eden Serdar Akinan, küllerinin serpilmesini istediği yerleri ve yapılmasını istediği anmayı detaylarıyla sıraladı: Akinan, küllerinin ve kemik tospace parçalarının Karadeniz (Pokut Yaylası), Kızılırmak, Yeşilırmak, Dicle, Fırat, Tendürek Dağı, Ağrı Dağı, Ege'de Ovacık ve Bozburun (Adaboğazı) bölgelerine serpilmesini vasiyet etti.

Küllerinden bir parçanın İstanbul Boğazı’na bırakılmasını isteyen Akinan, bir parçanın ise Zincirlikuyu Mezarlığı’nda babasının ve Çanakkale gazisi dedesinin bulunduğu aile kabristanına serpilmesini istedi.

İstanbul Boğazı’nda Kandilli İskelesi’nin yanındaki alanda gıyabında cenaze namazı kılınabileceğini belirten Akinan, güzel bir gün batımında Neşet Ertaş, Sezen Aksu ve Tarkan şarkıları eşliğinde, Ahmet Arif ve Nâzım Hikmet şiirlerinin okunduğu, dostlarının bir araya geldiği bir anma meclisi istediğini dile getirdi.

Akinan, yayınını izleyicilerine teşekkür ederek ve sağlık durumunun tekrar ağırlaşmaması temennisinde bulunarak sonlandırdı.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 1’İN ALTINDA

Dang virüsü, enfekte Aedes türü sivrisineklerin ısırmasıyla insanlara bulaşan ve dang humması olarak bilinen hastalığa yol açan bir virüstür. Gündelik temasla insandan insana geçmez. Enfeksiyon genellikle yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, göz arkasında ağrı, kas ve eklem ağrıları, bulantı, kusma, deri döküntüsü ve halsizlikle kendini gösterir. Hastaların büyük bölümü bir ila iki hafta içinde iyileşirken bazı vakalarda kanama, şiddetli karın ağrısı, sürekli kusma ve dolaşım bozukluğu gibi ağır belirtiler gelişebilir.

Dang humması ölümcül olabilen bir hastalık ancak vakaların büyük bölümü hafif veya belirtisiz geçiriliyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre ölüm oranı yüzde 1’in altında kalıyor. Dünya genelinde 2024 yılında 112 ülkeden yaklaşık 14,3 milyon vaka ve 10 bin 500’ün üzerinde ölüm bildirildi.

Bu rakamlar, kayda geçen vakalar üzerinden hesaplandığında yaklaşık yüzde 0,07’lik bir ölüm oranına karşılık geliyor.