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Yerel Alihan Kuriş soruşturması genişliyor! O ildeki şirketlere yakın mercek
Yerel

Alihan Kuriş soruşturması genişliyor! O ildeki şirketlere yakın mercek

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Alihan Kuriş soruşturması genişliyor! O ildeki şirketlere yakın mercek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonların Sakarya ayağı da başladı. Soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlerde ekipler tarafından kapsamlı inceleme gerçekleştiriliyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda emniyet güçleri ve bakanlık denetim ekipleri eş zamanlı harekete geçti. Ankara merkezli ve Sakarya'nın da aralarında bulunduğu 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, örgüt lideri Alihan Kuriş ile birlikte toplam 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin yanı sıra suç örgütünün finansal kaynaklarına yönelik bakanlık denetim birimleri de devreye girdi. Soruşturma çerçevesinde suç örgütüyle ilişkili olduğu değerlendirilen şirketler için mali inceleme başlatıldı. Müfettişler ve ekipler tarafından firmaların hesap hareketleri, ticari defterleri ve finansal kayıtları didik didik aranarak detaylı incelemeye alındı. Sakarya'da belirlenen adreslerde sürdürülen mali soruşturma ve denetimlerin, örgütün muhtemel para akışını ve finansal bağlantılarını deşifre etmek gayesiyle titizlikle sürdürülüyor.

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