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Spor Resmi açıklama yapıldı! Dev turnuva İstanbul'da düzenlenecek
Spor

Resmi açıklama yapıldı! Dev turnuva İstanbul'da düzenlenecek

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Resmi açıklama yapıldı! Dev turnuva İstanbul'da düzenlenecek

İspanya Futbol Federasyonu, Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in yer alacağı ve 2-7 Şubat tarihleri arasında oynanacak olan 2027 İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'da düzenleneceğini resmen duyurdu.

2027 İspanya Süper Kupa organizasyonu, 2-7 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonundan (RFEF) yapılan açıklamada, Barcelona, ​​Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in mücadele edeceği organizasyonda maçların Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

Yedi farklı ülkeden gelen organizasyona ev sahipliği yapma teklifinin incelendiği ve İstanbul'da karar kılındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası futbol takviminde sağlam bir yer edinmiş, dünya çapında 150'den fazla ülkede yayınlanan ve 2016'daki şampiyonluğunda Barcelona'nın zafer kazandığı bu turnuvanın 2027 edisyonu İstanbul'da gerçekleşecek."

Öte yandan yarı final maçları, Real Sociedad - Real Madrid ve Barcelona - Atletico Madrid takımları arasında oynanacak.

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