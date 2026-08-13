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Siyaset CHP Sözcüsü Sarı’dan Çerçeve Yasa açıklaması! "Biz bu meseleyi asla pazarlık konusu yapmadık"
Siyaset

CHP Sözcüsü Sarı’dan Çerçeve Yasa açıklaması! "Biz bu meseleyi asla pazarlık konusu yapmadık"

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CHP Sözcüsü Sarı’dan Çerçeve Yasa açıklaması! "Biz bu meseleyi asla pazarlık konusu yapmadık"

CHP Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumla Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, terörsüz Türkiye sürecini ve Çerçeve Yasa’yı pazarlık konusu yapmadıklarını söyledi.

Konuya ilişkin X platformundan açıklamada bulunan Sarı şunları söyledi: “Terörün ortadan kaldırılması ve Türkiye’nin millî birliği söz konusu olduğunda bu meseleyi hiçbir zaman parti çıkarları üzerinden değerlendirmedik. Süreci iç politikaya malzeme etmedik, herhangi bir pazarlığın konusu hâline getirmedik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu yasayı önemli bir başlangıç olarak görüyoruz. Ancak sürecin ekonomik, sosyal, kültürel boyutlarıyla güçlendirilmesi ve Türkiye’yi daha demokratik bir hâle taşıyacak adımlarla devam etmesi gerektiğine inanıyoruz.”

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