CHP Sözcüsü Sarı’dan Çerçeve Yasa açıklaması! "Biz bu meseleyi asla pazarlık konusu yapmadık"

Konuya ilişkin X platformundan açıklamada bulunan Sarı şunları söyledi: “Terörün ortadan kaldırılması ve Türkiye’nin millî birliği söz konusu olduğunda bu meseleyi hiçbir zaman parti çıkarları üzerinden değerlendirmedik. Süreci iç politikaya malzeme etmedik, herhangi bir pazarlığın konusu hâline getirmedik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu yasayı önemli bir başlangıç olarak görüyoruz. Ancak sürecin ekonomik, sosyal, kültürel boyutlarıyla güçlendirilmesi ve Türkiye’yi daha demokratik bir hâle taşıyacak adımlarla devam etmesi gerektiğine inanıyoruz.”