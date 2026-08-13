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Sağlık
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Skolyozun tedavisi erken tanıyla kontrol altına alınabilir: Omurga eğriliğinin derecesi büyük önem taşır

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Skolyozun tedavisi erken tanıyla kontrol altına alınabilir: Omurga eğriliğinin derecesi büyük önem taşır

Skolyozun erken tanıyla kontrol altına alınabildiğini anlatan Uzmanın çağrılarına kulak vermelisiniz...

#1
Foto - Skolyozun tedavisi erken tanıyla kontrol altına alınabilir: Omurga eğriliğinin derecesi büyük önem taşır

Medical Point Gaziantep Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Sezgin Bahadır Tekin, skolyozda erken tanı ve doğru tedavi planlamasının hastaların yaşam kalitesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

#2
Foto - Skolyozun tedavisi erken tanıyla kontrol altına alınabilir: Omurga eğriliğinin derecesi büyük önem taşır

Omurganın yana doğru eğriliği olarak tanımlanan skolyozun özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde dikkatle takip edilmesi gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Sezgin Bahadır Tekin, erken dönemde yapılan değerlendirmelerin hastalığın ilerlemesini önlemede önemli rol oynadığını söyledi. Skolyozun her zaman belirgin şikâyetlerle ortaya çıkmayabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Sezgin Bahadır Tekin, "Omuz seviyelerinde farklılık, bir kürek kemiğinin diğerinden daha belirgin olması, bel bölgesinde asimetri, duruş bozukluğu ve sırtta oluşan şekil değişiklikleri skolyoz açısından önemli belirtiler olabilir. Bu tür erken fark edilmesi, tedavi sürecinin başarısını artırır" dedi.

#3
Foto - Skolyozun tedavisi erken tanıyla kontrol altına alınabilir: Omurga eğriliğinin derecesi büyük önem taşır

"Her skolyoz hastası aynı şekilde değerlendirilmez" Skolyoz tedavisinde kişiye özel yaklaşımın önemine vurgu yapan Doç. Dr. Sezgin Bahadır Tekin, "Hastanın yaşı, omurga eğriliğinin derecesi, büyüme potansiyeli ve eğriliğin ilerleme riski değerlendirilerek uygun tedavi yöntemi belirlenmelidir. Bazı hastalarda takip ve koruyucu yaklaşımlar yeterli olurken, bazı ileri vakalarda cerrahi tedavi seçenekleri gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Skolyozun tedavisi erken tanıyla kontrol altına alınabilir: Omurga eğriliğinin derecesi büyük önem taşır

Günümüzde skolyoz tedavisinde gelişen teknolojiler ve modern cerrahi yöntemlerle başarılı sonuçlar alınabildiğini belirten Doç. Dr. Sezgin Bahadır Tekin, "Amaç sadece omurgadaki eğriliği düzeltmek değil, hastanın hareket kabiliyetini korumak, ağrı şikâyetlerini azaltmak ve yaşam kalitesini artırmaktır" şeklinde konuştu. "Aileler çocuklarının duruşunu takip etmeli"

#5
Foto - Skolyozun tedavisi erken tanıyla kontrol altına alınabilir: Omurga eğriliğinin derecesi büyük önem taşır

Özellikle büyüme çağındaki çocuklarda ailelerin dikkatli olması gerektiğini belirten Doç. Dr. Sezgin Bahadır Tekin, "Çocuklarda görülen duruş değişiklikleri, omuz veya kalça seviyesindeki farklılıklar ihmal edilmemelidir. Erken dönemde bir ortopedi ve travmatoloji uzmanına başvurmak, skolyozun kontrol altına alınmasında büyük önem taşır" diye konuştu. Doç. Dr. Sezgin Bahadır Tekin, skolyozda erken tanının sağlıklı bir omurga ve daha kaliteli bir yaşam için en önemli adımlardan biri olduğunu sözlerine ekledi.

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