Skolyozun tedavisi erken tanıyla kontrol altına alınabilir: Omurga eğriliğinin derecesi büyük önem taşır

Özellikle büyüme çağındaki çocuklarda ailelerin dikkatli olması gerektiğini belirten Doç. Dr. Sezgin Bahadır Tekin, "Çocuklarda görülen duruş değişiklikleri, omuz veya kalça seviyesindeki farklılıklar ihmal edilmemelidir. Erken dönemde bir ortopedi ve travmatoloji uzmanına başvurmak, skolyozun kontrol altına alınmasında büyük önem taşır" diye konuştu. Doç. Dr. Sezgin Bahadır Tekin, skolyozda erken tanının sağlıklı bir omurga ve daha kaliteli bir yaşam için en önemli adımlardan biri olduğunu sözlerine ekledi.