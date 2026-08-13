Yastığın altında tuz koyun: Bakın neye iyi gelir? 1 günde etkisiyle evin havası değişecek

1. Ortamdaki Nem ve Rutubeti Dengeler Tuz, doğası gereği mükemmel bir nem emicidir (higroskopik özellik taşır). Yatak odasında, özellikle de baş ucunuzda gece boyunca biriken fazla nemi ve ağız içinden ya da terden kaynaklı nem dengesizliklerini çekmeye yardımcı olur. Nem oranının dengelenmesi, daha rahat bir nefes ortamı yaratır. 2. Kötü Kokuları Absorbe Eder Yastık kılıflarında veya yatak tekstilinde zamanla oluşan, fark edilmeyen ağır kokuları tuz doğal bir şekilde hapseder. Yastığınızın altına geçireceğiniz küçük bir kese içerisindeki tuz, odanızın ve baş ucunuzun gece boyunca daha ferah kalmasını sağlar. 3. Statik Elektriği ve Gerginliği Azaltır Gün boyunca cep telefonları, bilgisayarlar ve sentetik kıyafetler nedeniyle vücudumuzda biriken statik elektrik, zihinsel bir yorgunluk hissi yaratabilir. Tuz kristalleri, ortamdaki elektrik yükünü dengeleyici etkisiyle bilinir. Bu sayede günün stresini ve vücuttaki gerginliği üzerinizden atmanıza destek olur.