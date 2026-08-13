Yastığın altında tuz koyun: Bakın neye iyi gelir? 1 günde etkisiyle evin havası değişecek
Son zamanlarda sosyal medyada yeniden dolaşıma sokulan tuz ile ilgili "yastık altına tuz koyma" yöntemi, basit ama şaşırtıcı sonuçlarıyla dikkat çekiyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Son zamanlarda sosyal medyada yeniden dolaşıma sokulan tuz ile ilgili "yastık altına tuz koyma" yöntemi, basit ama şaşırtıcı sonuçlarıyla dikkat çekiyor.
Son zamanlarda sosyal medyada yeniden popüler hale gelen ve etkisini duyanların hemen denemeye başladığı "yastık altına tuz koyma" yöntemi, basit ama şaşırtıcı sonuçlarıyla dikkat çekiyor.
Peki, her evde bulunan bu temel gıda maddesini gece uyurken yastığınızın altına koyduğunuzda ne oluyor? İşte görenlerin gözlerine inanamadığı o gizli faydalar...
1. Ortamdaki Nem ve Rutubeti Dengeler Tuz, doğası gereği mükemmel bir nem emicidir (higroskopik özellik taşır). Yatak odasında, özellikle de baş ucunuzda gece boyunca biriken fazla nemi ve ağız içinden ya da terden kaynaklı nem dengesizliklerini çekmeye yardımcı olur. Nem oranının dengelenmesi, daha rahat bir nefes ortamı yaratır. 2. Kötü Kokuları Absorbe Eder Yastık kılıflarında veya yatak tekstilinde zamanla oluşan, fark edilmeyen ağır kokuları tuz doğal bir şekilde hapseder. Yastığınızın altına geçireceğiniz küçük bir kese içerisindeki tuz, odanızın ve baş ucunuzun gece boyunca daha ferah kalmasını sağlar. 3. Statik Elektriği ve Gerginliği Azaltır Gün boyunca cep telefonları, bilgisayarlar ve sentetik kıyafetler nedeniyle vücudumuzda biriken statik elektrik, zihinsel bir yorgunluk hissi yaratabilir. Tuz kristalleri, ortamdaki elektrik yükünü dengeleyici etkisiyle bilinir. Bu sayede günün stresini ve vücuttaki gerginliği üzerinizden atmanıza destek olur.
4. Daha Deliksiz ve Rahat Bir Uyku Sağlar Solunum kalitesinin artması ve ortamdaki nemin dengelenmesi sayesinde gece boyunca sebepsiz uyanmaların önüne geçilebilir. Zihninizin ve bedeninizin daha çabuk gevşemesine katkı sağlayarak sabahları daha zinde uyanmanıza yardımcı olur. Nasıl Uygulanmalı? Bir avuç kadar kaya tuzu veya deniz tuzunu (varsa işlenmemiş doğal tuz tercih edin) küçük bir kumaş keseye veya temiz bir çoraba koyun. Kesenin ağzını sıkıca bağlayın. Yastığınızın altına veya komodininizin baş ucuna yerleştirin. Tuzun emme kapasitesini koruması için haftada bir kez tuzu yenisiyle değiştirmeyi unutmayın. Eğer uykuya geçişte zorlanıyorsanız, hazırladığınız tuz kesesinin üzerine 1-2 damla lavanta yağı damlatabilirsiniz. Tuz, lavanta kokusunu gece boyunca yavaşça ortama yayarak rahatlatıcı etkisini ikiye katlayacaktır.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23