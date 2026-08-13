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1 diş yiyen doktora gitmiyor! Kastamonu Taşköprü ata tohumu mirasıyla bir hazine: İşte bunu duyan yiyor

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1 diş yiyen doktora gitmiyor! Kastamonu Taşköprü ata tohumu mirasıyla bir hazine: İşte bunu duyan yiyor

Anadolu’nun bereketli topraklarında yetişen ve "beyaz altın" olarak anılan Taşköprü sarımsağı, genetiği korunmuş ata tohumu mirasıyla bir hazine değerinde. Hem lezzet tutkunlarının hem de şifa arayanların ilk tercihi. Günde 1 diş sarımsağı yiyin...

#1
Foto - 1 diş yiyen doktora gitmiyor! Kastamonu Taşköprü ata tohumu mirasıyla bir hazine: İşte bunu duyan yiyor

Taşköprü sarımsağını dünyadaki diğer örneklerinden ayıran en temel etken, Kastamonu’daki Gökırmak Havzası’nın potasyum ve selenyum bakımından zengin toprak yapısıdır. Şubat ve mart aylarında toprağa düşen ata tohumları, bölgenin sert kış sonu iklimini ve özel toprak minerallerini emerek temmuz ayında olgunlaşır.

#2
Foto - 1 diş yiyen doktora gitmiyor! Kastamonu Taşköprü ata tohumu mirasıyla bir hazine: İşte bunu duyan yiyor

Yapısal olarak başları orta büyüklükte, dış zarı beyazımsı pembe, dişleri ise oldukça sıkı ve kremsi sarı renktedir. Diğer sarımsak türlerinden ayrılan en büyük fiziksel avantajı, bünyesindeki yüksek kuru madde oranıdır. Bu sıkı ve nem oranı düşük doku, Taşköprü sarımsağının hiçbir kimyasal işleme ihtiyaç duymadan, uygun koşullarda 10 ila 12 ay boyunca çürümeden ve filizlenmeden tazeliğini korumasını sağlar.

#3
Foto - 1 diş yiyen doktora gitmiyor! Kastamonu Taşköprü ata tohumu mirasıyla bir hazine: İşte bunu duyan yiyor

Bu ata tohumunu sadece güçlü bir aromatik bileşen değil, gerçek bir şifa kaynağı yapan şey biyokimyasal zenginliğidir. Ulusal ve uluslararası gıda araştırmaları alanında yürütülen karşılaştırmalı laboratuvar analizleri, Taşköprü sarımsağının alisin, kükürtlü organosülfür bileşikleri ve selenyum miktarının diğer tüm sarımsak çeşitlerine kıyasla açık farkla daha yüksek olduğunu kanıtlamıştır. Doğal bir antibiyotik işlevi gören alisin maddesi, sarımsak ezildiğinde ortaya çıkarak vücutta enfeksiyonlarla savaşır ve bağışıklık sistemini destekler. Topraktan emdiği yoğun selenyum minerali ise güçlü bir antioksidan olarak hücre yenilenmesine katkı sağlar, serbest radikalleri nötralize eder ve kardiyovasküler sağlığın korunmasına yardımcı olur. Asırlık geleneklerle üretilen ve coğrafi işaretle korunan bu ata tohumu, lezzeti ve bilimsel olarak kanıtlanmış faydalarıyla mutfaklarımızın en değerli doğal ilaçlarından biri olmaya devam ediyor.

#4
Foto - 1 diş yiyen doktora gitmiyor! Kastamonu Taşköprü ata tohumu mirasıyla bir hazine: İşte bunu duyan yiyor

Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dyt. Melike Yücel'in bu tarifi tam bir şifa deposu. Çocuklarınız ya da siz hastalandığınızda şu tarifi uygulayabilirsiniz: 1-2 diş sarımsak ince ince bıçakla kıyılır, üzerine 1 tatlı kaşığı bal eklenir (çocuğunuz 1 yaşından küçükse asla bal kullanmamalısınız), bir iki damla limon sıkarak 1-2 çay kaşığı yutabilirsiniz. Bu tarifi hastalıklardan korunmak ve bağışıklığınızı güçlendirmek için de kullanabilirsiniz.

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