1 diş yiyen doktora gitmiyor! Kastamonu Taşköprü ata tohumu mirasıyla bir hazine: İşte bunu duyan yiyor

Bu ata tohumunu sadece güçlü bir aromatik bileşen değil, gerçek bir şifa kaynağı yapan şey biyokimyasal zenginliğidir. Ulusal ve uluslararası gıda araştırmaları alanında yürütülen karşılaştırmalı laboratuvar analizleri, Taşköprü sarımsağının alisin, kükürtlü organosülfür bileşikleri ve selenyum miktarının diğer tüm sarımsak çeşitlerine kıyasla açık farkla daha yüksek olduğunu kanıtlamıştır. Doğal bir antibiyotik işlevi gören alisin maddesi, sarımsak ezildiğinde ortaya çıkarak vücutta enfeksiyonlarla savaşır ve bağışıklık sistemini destekler. Topraktan emdiği yoğun selenyum minerali ise güçlü bir antioksidan olarak hücre yenilenmesine katkı sağlar, serbest radikalleri nötralize eder ve kardiyovasküler sağlığın korunmasına yardımcı olur. Asırlık geleneklerle üretilen ve coğrafi işaretle korunan bu ata tohumu, lezzeti ve bilimsel olarak kanıtlanmış faydalarıyla mutfaklarımızın en değerli doğal ilaçlarından biri olmaya devam ediyor.