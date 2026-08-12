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Sağlık Sağlık Bakanlığı'ndan stratejik hamle! Japon heyetle dev sağlık iş birliği masada!
Sağlık

Sağlık Bakanlığı'ndan stratejik hamle! Japon heyetle dev sağlık iş birliği masada!

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Sağlık Bakanlığı'ndan stratejik hamle! Japon heyetle dev sağlık iş birliği masada!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Japonya Temsilciler Meclisi Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Daimi Komisyonu Başkanı Masaki Ogushi ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta ağırladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Japonya Temsilciler Meclisi Üyesi ve Temsilciler Meclisi Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Daimi Komisyonu Başkanı Masaki Ogushi ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Bakan Memişoğlu, görüşemeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde, sağlık alanındaki mevcut ve potansiyel iş birliği imkânlarını ele aldık. Özellikle Üreten Sağlık Modeli vizyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projeler ile sağlık bilgi sistemleri konusunda geliştirebileceğimiz ortak çalışmaları değerlendirdik. Nazik ziyaretleri için Sayın Başkan’a ve kıymetli heyet üyelerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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