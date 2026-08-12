Balkonda oynarken 4 metre yükseklikten düştü!
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2’nci kattaki balkondan düşen 1,5 yaşındaki İkram G. ağır yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Deydinler Mahallesi’nde bulunan 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, 1,5 yaşındaki İkram G., balkonda oynadığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Durumu fark eden ailesinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan bebek, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İkram’ın burada yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği belirlenirken, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.