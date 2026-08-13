Hem B vitamini zengini hem kalsiyum! Hadislerde de şifa yöntem diye geçiyor: Tüketen doktora muhtaç olmuyor

KURU ÜZÜMÜN FAYDALARI İdrarı çoğaltır, bağırsakları yumuşatır Balgamı söker Kolesterolü söker Romatizmaya iyi gelir Böbrek, karaciğer, akciğer hastalıklarına karşı kullanılır Yeşil üzüm ishali durdurur Sedef ve vitiligo hastalıklarına iyi gelir Sabah yenen üzüm cilde güzellik ve parlaklık verir Taze üzüm B vitamini, kalsiyum ve potasyum barındırır Saç kepeklenmesine iyi gelir ÜZÜMLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Üzümün şifalarından faydalanmak için üzümün ilaçlanmamış, doğal üzüm olması gerekir. ULUSLARARASI ARAŞTIRMALARDA KURU ÜZÜM 1. Tip 2 Diyabet ve Kan Basıncı Üzerine Etkisi (Louisville İlaç Araştırmaları Merkezi) The Physician and Sportsmedicine dergisinde yayımlanan 12 haftalık klinik çalışmada, Tip 2 diyabet hastası olan bireylere günde 3 kez birer avuç kuru üzüm verildi. Araştırma sonucunda, kuru üzüm tüketen bireylerin öğün sonrası kan şekeri (glikoz) seviyelerinde #, sistolik (büyük) kan basınçlarında (tansiyon) ise belirgin bir düşüş tespit edildi.