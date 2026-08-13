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Hem B vitamini zengini hem kalsiyum! Hadislerde de şifa yöntem diye geçiyor: Tüketen doktora muhtaç olmuyor Konut satışlarında dikkat çeken tablo! Temmuzda düşüş sertleşti 24 yılda nereden nereye! Havalimanlarının yıllık yolcu kapasitesi 55 milyondan 397 milyonun üzerine çıktı Vay Alihan Kuriş vay: Türkiye ünlü giyim ve ayakkabı markası suç örgütünün çıktı Sıcaklara rağmen dolup taşıyor! “Mersin’in Ayasofya’sı” 15 asırdır zamana meydan okuyor Vay Icardi vay! Bir kez düşmeye gör... Koca Icardi'nin haline bakın hele... Bakan Şimşek açıkladı: Motorine kademeli ÖTV ayarı geliyor Beklenmedik hamleyi yapacaklar! Bu isim gündem olacak! Olmo'yla kişisel görüşmeler
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Hem B vitamini zengini hem kalsiyum! Hadislerde de şifa yöntem diye geçiyor: Tüketen doktora muhtaç olmuyor

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Hem B vitamini zengini hem kalsiyum! Hadislerde de şifa yöntem diye geçiyor: Tüketen doktora muhtaç olmuyor

Doğal besinlerin sağlığımız üzerindeki olumlu etkileri her geçen gün bilimsel çalışmalarla bir kez daha kanıtlanırken, asırlar öncesinden günümüze ışık tutan yöntem sünnet-i seniyye öğütleri de şifa dağıtmaya devam ediyor. işte o yöntemler

#1
Foto - Hem B vitamini zengini hem kalsiyum! Hadislerde de şifa yöntem diye geçiyor: Tüketen doktora muhtaç olmuyor

Hadis-i Şerif'te "Kuru üzüm yemeye devam edin. Zira o safrayı açar, balgamı keser, sinirleri yatıştırır, yorgunluğu giderir, ahlakı güzelleştirir. Nefsi hoş eder, kaygıyı uzaklaştırır" buyurularak tavsiye edilen kuru ve taze üzüm, adeta doğal bir eczane görevi görüyor.

#2
Foto - Hem B vitamini zengini hem kalsiyum! Hadislerde de şifa yöntem diye geçiyor: Tüketen doktora muhtaç olmuyor

Zengin B vitamini, kalsiyum ve potasyum içeriği sayesinde düzenli tüketildiğinde vücut direncini artırarak hastalıklara karşı kalkan oluşturan üzüm; böbrek, karaciğer ve akciğer sağlığını desteklemekten cilt güzelliğine kadar sayısız fayda sunuyor. İşte düzenli tüketildiğinde doktora ihtiyacı azaltan üzümün mucizevi etkileri ve tüketirken mutlaka dikkat edilmesi gereken hayati detaylar...

#3
Foto - Hem B vitamini zengini hem kalsiyum! Hadislerde de şifa yöntem diye geçiyor: Tüketen doktora muhtaç olmuyor

KURU ÜZÜMÜN FAYDALARI İdrarı çoğaltır, bağırsakları yumuşatır Balgamı söker Kolesterolü söker Romatizmaya iyi gelir Böbrek, karaciğer, akciğer hastalıklarına karşı kullanılır Yeşil üzüm ishali durdurur Sedef ve vitiligo hastalıklarına iyi gelir Sabah yenen üzüm cilde güzellik ve parlaklık verir Taze üzüm B vitamini, kalsiyum ve potasyum barındırır Saç kepeklenmesine iyi gelir ÜZÜMLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Üzümün şifalarından faydalanmak için üzümün ilaçlanmamış, doğal üzüm olması gerekir. ULUSLARARASI ARAŞTIRMALARDA KURU ÜZÜM 1. Tip 2 Diyabet ve Kan Basıncı Üzerine Etkisi (Louisville İlaç Araştırmaları Merkezi) The Physician and Sportsmedicine dergisinde yayımlanan 12 haftalık klinik çalışmada, Tip 2 diyabet hastası olan bireylere günde 3 kez birer avuç kuru üzüm verildi. Araştırma sonucunda, kuru üzüm tüketen bireylerin öğün sonrası kan şekeri (glikoz) seviyelerinde #, sistolik (büyük) kan basınçlarında (tansiyon) ise belirgin bir düşüş tespit edildi.

#4
Foto - Hem B vitamini zengini hem kalsiyum! Hadislerde de şifa yöntem diye geçiyor: Tüketen doktora muhtaç olmuyor

2. Bağırsak ve Kolon Sağlığı Araştırması (Spiller ve Ekibi) Kuru üzümün içeriğinde bulunan doğal lifler ile tartarik asit bileşimini inceleyen araştırmalar, günde yaklaşık 80-90 gram (yarım su bardağı) kuru üzüm tüketmenin sindirim sistemindeki geçiş süresini hızlandırdığını ortaya koydu. Bu etkilerin yanı sıra kolon içindeki pH seviyesini düşürerek bağırsak florasını düzenlediği ve kolon kanseri risk faktörlerini azalttığı saptandı.

#5
Foto - Hem B vitamini zengini hem kalsiyum! Hadislerde de şifa yöntem diye geçiyor: Tüketen doktora muhtaç olmuyor

3. Kötü Kolesterol (LDL) ve Kalp-Damar Sağlığı Çalışması Kuru üzümdeki fenolik bileşikler ve antioksidanların incelendiği bir çalışmada, 4 hafta boyunca düzenli kuru üzüm tüketen kişilerin plazma antioksidan kapasitelerinin arttığı görüldü. Bu artışın, damar sertliğine neden olan okside olmuş kötü kolesterolün (LDL) dolaşımdaki seviyesini düşürdüğü ve kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu bir kalkan oluşturduğu kanıtlandı.

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