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Meteor yağmuru İstanbul’u aydınlattı! Türkiye’nin dört bir yanında gökyüzü şöleni Ünlü mücevher markası rotasını değiştirdi: Gümüş yerine platin yapacak! Bir dönem herkesin bileğindeydi 11 Yaşında Türk öğrenci dünya rekoru kırdı: Kaç tane ülkeyi geride bıraktı, görenler şaşırdı Oyun oynamayan çocukta hangi problem var? fiziksel, motor, duyusal sorun ne? Merak edilen soru bu oldu Deprem ve sağanak vurdu! Metruk bina yıkıldı Evlilikler ekran başında yıpranıyor Çok erken havlu atınca... Beşiktaş tarihinde böyle bir şey yok! Duyan şaşkın Kartallar yüksek uçar diyerek yola çıktılar Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kapadokya'daki mağaraların ‘yatak limon’ lezzet sırrı!
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Ünlü mücevher markası rotasını değiştirdi: Gümüş yerine platin yapacak! Bir dönem herkesin bileğindeydi

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Ünlü mücevher markası rotasını değiştirdi: Gümüş yerine platin yapacak! Bir dönem herkesin bileğindeydi

Gümüş fiyatlarındaki sert dalgalanma sonrası dünyaca ünlü mücevher markası rotasını değiştirdi. Şirket, gümüş yerine platin kaplamaya yöneliyor.

#1
Foto - Ünlü mücevher markası rotasını değiştirdi: Gümüş yerine platin yapacak! Bir dönem herkesin bileğindeydi

Gümüş fiyatlarındaki sert dalgalanma sonrası dünyaca ünlü mücevher markası rotasını değiştirdi. Şirket, gümüş yerine platin kaplamaya yöneliyor.

#2
Foto - Ünlü mücevher markası rotasını değiştirdi: Gümüş yerine platin yapacak! Bir dönem herkesin bileğindeydi

Bu değişimin dikkat çeken örneklerinden biri ise dünyanın tanınmış mücevher markalarından Pandora oldu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre şirket, gümüş kullanımına olan bağımlılığını azaltmak amacıyla platin kaplama ürünlere geçiş planını sürdürüyor.

#3
Foto - Ünlü mücevher markası rotasını değiştirdi: Gümüş yerine platin yapacak! Bir dönem herkesin bileğindeydi

ABD-İran savaşı devam ederken küresel piyasalar jeopolitik gelişmelerden etkilenmeyi sürdürüyor. Özellikle değerli metallerde yaşanan hareketlilik dikkat çekerken, altının ardından gümüş de güçlü fiyat değişimleriyle öne çıktı. Gümüşün ocak ayında ons başına 120 doların üzerine çıkarak tarihi zirveyi görmesinin ardından 65 doların altına gerilemesi, piyasadaki oynaklığın boyutunu ortaya koydu. Fiyatlardaki bu sert hareketler devam ederken küresel mücevher şirketleri de farklı değerli metallere yönelmenin yollarını aramaya başladı.

#4
Foto - Ünlü mücevher markası rotasını değiştirdi: Gümüş yerine platin yapacak! Bir dönem herkesin bileğindeydi

1982 yılında Danimarka'da kurulan Pandora, kişiselleştirilebilir charm bileklikleri, yüzükleri, kolyeleri ve küpeleriyle tanınıyor. Bugün dünya genelinde faaliyet gösteren şirket, mücevher sektörünün en bilinen markaları arasında bulunuyor. Pandora, gümüş ağırlıklı yapısını çeşitlendirmek amacıyla platin kaplama ürünlere geçiş planını sürdürüyor. Şirketin bu hamleyle malzeme portföyünü genişletmesi, tüketicilere daha fazla alternatif sunması ve kâr marjlarını koruması hedefleniyor. Pandora, emtia fiyatlarında meydana gelebilecek dalgalanmalara karşı şirket güvenliğini ve istikrarını korumak için önemli bir adım da attı. Danimarkalı şirket, 2027 yılı için ihtiyaç duyduğu gümüşün yüzde 90 ila yüzde 100'ünü ons başına 65 dolar seviyesinden hedge ettiğini açıkladı. Bu işlemle şirket, gelecekteki gümüş maliyetlerine ilişkin fiyat riskini güvence altına almayı amaçlıyor. Pandora, ikinci çeyrekte ABD'den aldığı tek seferlik gümrük vergisi iadesinin de katkısıyla beklentilerin üzerinde 1,46 milyar Danimarka kronu faaliyet kârı açıkladı. Güçlü finansal sonuçların ardından şirket, 2026 yılı organik büyüme beklentisini de yukarı çekti. Daha önce yüzde -1 ila yüzde 2 aralığında bulunan beklenti, yüzde 0 ila yüzde 3 seviyesine yükseltildi. Pandora'nın hisseleri de şirketin son dönemdeki performansına paralel olarak son üç ayda yüzde 55 değer kazandı.

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