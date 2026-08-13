Ünlü mücevher markası rotasını değiştirdi: Gümüş yerine platin yapacak! Bir dönem herkesin bileğindeydi

1982 yılında Danimarka'da kurulan Pandora, kişiselleştirilebilir charm bileklikleri, yüzükleri, kolyeleri ve küpeleriyle tanınıyor. Bugün dünya genelinde faaliyet gösteren şirket, mücevher sektörünün en bilinen markaları arasında bulunuyor. Pandora, gümüş ağırlıklı yapısını çeşitlendirmek amacıyla platin kaplama ürünlere geçiş planını sürdürüyor. Şirketin bu hamleyle malzeme portföyünü genişletmesi, tüketicilere daha fazla alternatif sunması ve kâr marjlarını koruması hedefleniyor. Pandora, emtia fiyatlarında meydana gelebilecek dalgalanmalara karşı şirket güvenliğini ve istikrarını korumak için önemli bir adım da attı. Danimarkalı şirket, 2027 yılı için ihtiyaç duyduğu gümüşün yüzde 90 ila yüzde 100'ünü ons başına 65 dolar seviyesinden hedge ettiğini açıkladı. Bu işlemle şirket, gelecekteki gümüş maliyetlerine ilişkin fiyat riskini güvence altına almayı amaçlıyor. Pandora, ikinci çeyrekte ABD'den aldığı tek seferlik gümrük vergisi iadesinin de katkısıyla beklentilerin üzerinde 1,46 milyar Danimarka kronu faaliyet kârı açıkladı. Güçlü finansal sonuçların ardından şirket, 2026 yılı organik büyüme beklentisini de yukarı çekti. Daha önce yüzde -1 ila yüzde 2 aralığında bulunan beklenti, yüzde 0 ila yüzde 3 seviyesine yükseltildi. Pandora'nın hisseleri de şirketin son dönemdeki performansına paralel olarak son üç ayda yüzde 55 değer kazandı.