Yeni Parti 15 günde ne kadar kaldırdı! Toplanan bağış miktarı açıklandı

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, partiye 15 günde yapılan bağış miktarını açıkladı. Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye değişim istiyor. Milletimiz dayanışmayla yeni bir yol açıyor. Milletin dayanışma çağrısı büyüyerek sürüyor. Yeni Parti'nin dayanışma kampanyasında 15 gün içinde 143.690 vatandaşımızın desteğiyle 314.496.657 TL bağış toplanmıştır. Bu bağış; refah içinde yaşayacakları bir Türkiye isteyenlerin, çocuklarına daha güzel bir gelecek bırakmak isteyenlerin ortak iradesidir. Her bağış, 'Ben de varım' diyen bir vatandaşımızın sesi, Türkiye'nin yarınlarına duyulan güvenin tezahürüdür. Bu büyük yürüyüş; birkaç kişinin değil, kurtuluşa sevdalı bir milletin yürüyüşüdür. Yeni Parti bir grubun değil, Türkiye'de değişime inanan milyonların partisidir. Büyük yürüyüşümüze katkı sunan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz."