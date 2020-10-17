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Spor Beşiktaş'tan Rahmi Koç'a geçmiş olsun mesajı
Spor

Beşiktaş'tan Rahmi Koç'a geçmiş olsun mesajı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 11:58:31 -
Beşiktaş'tan Rahmi Koç'a geçmiş olsun mesajı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig ekibi Beşiktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Divan Kurulu üyesi Rahmi Koç için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Camiamızın değerli büyüğü, Divan Kurulu Üyemiz ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sayın Rahmi Koç’a geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Koç'un dün hafif üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi’ne başvurduğu ve yapılan incelemelerde Kovid-19 testinin pozitif bulunduğu açıklanmıştı.

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