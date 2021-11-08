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Spor Beşiktaş'ta sözleşme krizi!
Spor

Beşiktaş'ta sözleşme krizi!

Ligde ve Avrupa'da çok kötü sonuçlar alarak taraftarlarını üzen son şampiyon Beşiktaş'ta iç transferde de kriz çıktı. Takımın en çok kazananları arasında olan Hırvat stoper Vida ve Kanadalı Larin ile yapılan sözleşme uzatma görüşmelerden sonuç çıkmadı.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 13:41:00 -
Beşiktaş'ta sözleşme krizi!

Ligde ve Avrupa'da çok kötü sonuçlar alarak taraftarlarını üzen son şampiyon Beşiktaş'ta iç transferde de kriz çıktı. Takımın en çok kazananları arasında olan Hırvat stoper Vida ve Kanadalı Larin ile yapılan sözleşme uzatma görüşmelerden sonuç çıkmadı.

İç transfer görüşmelerine başlayan siyah beyazlı yönetim, Larin ve Vida ile yaptığı görüşmeden henüz sonuç alamadı.

Larin'in menajeri Mavromaras ile Sporting maçı için gidilen Portekiz'de masaya oturuldu.

Mavromaras, 2.5 milyon Euro'luk taleplerinde ısrarcı olurken Beşiktaş yönetimi 1.5 milyon Euro'luk tekliflerini 1 milyon 750 bin Euro'ya çıkardı. Ancak taraflar anlaşma sağlayamadan masadan kalktı.

Siyah-beyazlılar, mevcut mukavelesi gereği yılda 3.4 milyon Euro alan Domagoj Vida'ya ise 2 yıllık kontrat karşılığında sezon başına 1.6 milyon Euro önerdi.

Maaşında indirime gitmeyi kabul eden Hırvat stoper, buna karşılık 2 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam talep ediyor.

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