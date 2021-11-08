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Spor Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’dan önemli karar
Spor

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’dan önemli karar

Trabzonspor mağlubiyeti Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, hem sistemi hem de kadroyu değiştirecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 15:06:00 -
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’dan önemli karar

Trabzonspor maçında yediği son dakika golüyle sadece üç puan kaybetmeyen, liderle arasında 10 puan farkı da kayıplar hanesine yazan Beşiktaş ’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın milli arada değişimin düğmesini basacak.

İlk olarak kurmaylarıyla konuşacak olan tecrübeli çalıştırıcı, tüm teknik detayları masaya yatırarak kadro tercihinden, sistem tıkanıklıklarına kadar birçok konuda radikal değişime gitmeyi planlıyor. Trabzonspor ile oynanan maçın ardından düzenlediği basın toplantısında da bu durumun sinyallerini gönderen ve ekibiyle birlikte geniş kapsamlı bir analiz yapacak olan Sergen Yalçın daha sonra Başkan Ahmet Nur Çebi ile de bu durumu paylaşacak.

Beşiktaş ile kısa değil aksine uzun vadeli planlamalar yapan deneyimli teknik adamın havlu atmayı kabul etmediği aksine yarışta eskisinden daha güçlü olmak için çaba harcayacağı vurgulandı. Milli ara sonrası oyuncu tercihlerinde de değişiklikler yapması beklenen Sergen Yalçın’ın, kimseyi küstürmeden ve herkesin elini bu yükün altına sokarak bu geçiş dönemini atlatmayı planlıyor. Yalçın’ın planları arasında geçen seneki gibi Atiba ve Souza’nın birlikte oynatılmasının da olduğu öğrenildi.

Yönetimden teknik heyete destek

Bu sezon istenilen performansı bir türlü gösteremeyen son şampiyon Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın son dönemde eleştirilse de yönetimin herhangi bir ayrılık kararının olmadığı bildirildi. Her fırsatta tecrübeli çalıştırıcının arkasında olduklarını tekrarlayan Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, Yalçın ile planlarının uzun vadeli olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı idarecilerin, Sergen Yalçın’ın devam etmek istediği sürece takımın başında olacağını savunduğu ifade edildi.

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