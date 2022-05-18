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Spor Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları başladı
Spor

Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları başladı

Süper Lig'in son haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u misafir edecek olan Beşiktaş, zorlu mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 20:25:00 - 2022-05-18 20:25:30
Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 38'inci haftasında 21 Mayıs Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına iki günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı.

Antrenman, taktik programın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla devam edecek.

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