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Spor Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları
Spor

Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-10-18 13:55:19 -
Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5’e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışmaları yaptı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

Yarını izinli geçirecek Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına 20 Ekim Salı günü yapacağı çalışmayla devam edecek.

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