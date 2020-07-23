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Aktüel

Beşiktaş'ta denize giren kişi boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-07-23 18:23:16 -
Beşiktaş'ta denize giren kişi boğuldu

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş sahilinde denize giren bir kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Sinanpaşa Mahallesi Hayrettin İskelesi Sokak’ta yüzmek için denize girdiği düşünülen Ayhan Demirezen (50), suda çırpınmaya başladı. Çevredekiler tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine deniz polisi, kıyı emniyeti, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Deniz polisi ve kıyı emniyeti tarafından denizden çıkarılarak Şehir Hatları Kadıköy Vapur İskelesine getirilen Demirezen, burada sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Müdahale sırasında vapur seferleri bir süre durduruldu.


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