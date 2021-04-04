Beşiktaş'ta Aboubakar depremi!

Beşiktaş'ta Abobuakar depremi yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında sahada olamayan golcü futbolcu, siyah-beyazlı takımın Alanya ve Erzurumspor'la oynayacağı maçlarda da forma giyemeyecek.

"Kısa süre düzelecek bir durum değil"

Aboubakar hakkında açıklamalarda bulunan Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, "Aboubakar'ın sakatlığı devam ediyor ve yapılan kontrollerde de kısa sürede düzelecek bir durum olmadığı belli oluyor. Aboubakar, Alanyaspor maçında kesin olarak forma giyemeyecek. Erzurumspor maçında da oynaması zor gözüküyor. Cenk'in durumu da aynı, o da Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında zor gözüküyor" dedi.