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Spor Beşiktaşlı basketbolcu Furkan Haltalı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Beşiktaşlı basketbolcu Furkan Haltalı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 14:05:41 -
Beşiktaşlı basketbolcu Furkan Haltalı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Furkan Haltalı’nın yeni tip koronavirüs (kovid-19) testi pozitif çıktı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Basketbolcumuz Furkan Haltalı’nın ailesinde 14.10.2020 tarihinde Kovid-19 pozitif vakası çıkması üzerine, oyuncunun aynı gün yapılan testi negatif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Haltalı'nın olası buluşma riskinin göz önüne alınarak izole edildiği ve dün yapılan ikinci testin pozitif çıktığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı’nın ilgili protokolleri gereği karantina ve takip sürecinin devam ettiği, oyuncunun şu anda herhangi bir şikayetinin olmadığı bildirildi.

Basketbol takımına yapılan rutin kontrollerde başka bir pozitif vakaya rastlanmadığı aktarıldı.

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