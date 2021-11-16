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Spor Beşiktaş'ın yıldızına büyük tepki
Spor

Beşiktaş'ın yıldızına büyük tepki

Beşiktaş'ın yıldız ismi Miralem Pjanic'e öfke seli sürüyor. Finlandiya'ya yenilgisiyle Dünya Kupası hayalleri sona eren Bosna Hersek Milli Takımı'nda, taraftarların yuhaladığı Miralem Pjanic'e, sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarının ardından tepkiler arttı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 16:06:00 -
Beşiktaş'ın yıldızına büyük tepki

Beşiktaş'ın yıldız ismi Miralem Pjanic'e öfke seli sürüyor. Finlandiya'ya yenilgisiyle Dünya Kupası hayalleri sona eren Bosna Hersek Milli Takımı'nda, taraftarların yuhaladığı Miralem Pjanic'e, sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarının ardından tepkiler arttı.

Bosna Hersek eleme grubunda Finlandiya'yı konuk etti ancak 3-1'lik mağlubiyet büyük yankı uyandırdı. Galibiyet ve beraberlik durumunda Bosna Hersek'in Dünya Kupası ihtimali avantajla devam edecekti ancak Finlandiya'nın kazanmasıyla bitime bir maç kala ihtimaller sona erdi.

Finlandiya maçında Beşiktaşlı yıldız Miralem Pjanic taraftarlardan tepki gördü. 66. dakikada yerini Mateo Susic'e bırakan Pjanic taraftarların yuhalaması ve ıslıklarıyla oyunu terk etti.

Bosna Hersek'te yayın yapan Klix adlı haber portalı, Finlandiya maçı öncesi çekildiği iddia edilen bir fotoğrafı yayınladı.

Miralem Pjanic'in kritik maçtan önce sportmenlik dışı eğlendiği iddia edildi. Çekilen fotoğraf ve görüntülerin maçtan bir gün önce olabileceğine de vurgu yapıldı. Öte yandan fotoğraflarda Miralem Pjanic'in milli takım eşofmanıyla olması da tepkileri artırdı.

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic şu ana kadar siyah-beyazlı formayı 8 maçta giydi.

Sakatlığı nedeniyle bazı maçları kaçıran Pjanic oynadığı maçlarda toplam 4 asist yaptı. Pjanic bu asistlerin 2'sini ligde, 2'sini de Şampiyonlar Ligi'nde yaptı.

2008'den bu yana Bosna Hersek forması giyen Pjanic ülkesi adına bugüne kadar 103 maça çıktı ve 15 gol kaydetti.

 

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