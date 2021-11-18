Beşiktaş'ın yıldızına büyük şok!
Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son maçında Rusya'yı yenerek Katar vizesini alan Hırvatistan Milli Takımı için Beşiktaş'ın yıldız stoperi Vida'yı üzecek bir iddia ortaya atıldı.
Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son maçında Rusya'yı yenerek Katar vizesini alan Hırvatistan Milli Takımı için Beşiktaş'ın yıldız stoperi Vida'yı üzecek bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida'yla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Hırvat basını, Domagoj Vida'nın Dalic tarafından Katar'a götürülme ihtimalinin zayıf olduğunu, yıldız savunmacının ikinci plana düştüğünü iddia etti. Vida Dünya Kupası'nı göremeyebilir.
Hırvatistan'ın Katar vizesini aldığı Rusya maçında kendisine 11'de yer bulamayan Vida maçı yedek kulübesinde tamamlamıştı. 2018'den bu yana Beşiktaş'ta forma giyen Domagoj Vida bu sezon 10 maçta siyah beyazlı formayı terletti. Hırvat oyuncu Dinamo Kiev'den bedelsiz olarak transfer edilmişti. Vida'nın şu anki değeri 3 milyon 750 milyon euro olarak gösteriliyor.
2018'den bu yana Beşiktaş'ta forma giyen Domagoj Vida bu sezon 10 maçta siyah beyazlı formayı terletti. Hırvat oyuncu Dinamo Kiev'den bedelsiz olarak transfer edilmişti. Vida'nın şu anki değeri 3 milyon 750 milyon euro olarak gösteriliyor.