  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş'ın yıldızına büyük şok!
Spor

Beşiktaş'ın yıldızına büyük şok!

Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son maçında Rusya'yı yenerek Katar vizesini alan Hırvatistan Milli Takımı için Beşiktaş'ın yıldız stoperi Vida'yı üzecek bir iddia ortaya atıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 17:50:00 -
Beşiktaş'ın yıldızına büyük şok!

Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son maçında Rusya'yı yenerek Katar vizesini alan Hırvatistan Milli Takımı için Beşiktaş'ın yıldız stoperi Vida'yı üzecek bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida'yla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Hırvat basını, Domagoj Vida'nın Dalic tarafından Katar'a götürülme ihtimalinin zayıf olduğunu, yıldız savunmacının ikinci plana düştüğünü iddia etti. Vida Dünya Kupası'nı göremeyebilir.

Hırvatistan'ın Katar vizesini aldığı Rusya maçında kendisine 11'de yer bulamayan Vida maçı yedek kulübesinde tamamlamıştı.

32 yaşındaki stoper, kariyeri boyunca 95 kez Hırvatistan Milli Takımı forması giydi. Vida bu maçlarda 4 de gol atma başarısı gösterdi.

2018'den bu yana Beşiktaş'ta forma giyen Domagoj Vida bu sezon 10 maçta siyah beyazlı formayı terletti. Hırvat oyuncu Dinamo Kiev'den bedelsiz olarak transfer edilmişti. Vida'nın şu anki değeri 3 milyon 750 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Ali Bulut üstüne basa basa uyardı: Kur'an diyor bu besinleri sakın yemeyin
Sağlık

Mehmet Ali Bulut üstüne basa basa uyardı: Kur'an diyor bu besinleri sakın yemeyin

Araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut, Kur'anda insanlık için yasaklanan bazı yiyeceklerle ilgili önemli bilgiler verdi.
Ünlü ekonomistten dikkat çeken dolar tahmini: Yerini alabilir
Ekonomi

Ünlü ekonomistten dikkat çeken dolar tahmini: Yerini alabilir

Ünlü yatırım danışmanı ve ekonomist James Rickards, kripto paraların mevcut para sistemlerine karşı bir güven problemi yaşattığını ifade ett..
Kanal İstanbul ile ilgili heyecanlandıran açıklama: Türkiye'yi söz sahibi yapacak
Ekonomi

Kanal İstanbul ile ilgili heyecanlandıran açıklama: Türkiye'yi söz sahibi yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Çılgın Proje" olarak nitelendirilen Kanal İstanbul ile ilgili konuştu. Karaismailoğlu, "Dü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay