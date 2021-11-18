Beşiktaş'ın yıldızına büyük şok!

Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son maçında Rusya'yı yenerek Katar vizesini alan Hırvatistan Milli Takımı için Beşiktaş'ın yıldız stoperi Vida'yı üzecek bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida'yla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Hırvat basını, Domagoj Vida'nın Dalic tarafından Katar'a götürülme ihtimalinin zayıf olduğunu, yıldız savunmacının ikinci plana düştüğünü iddia etti. Vida Dünya Kupası'nı göremeyebilir.