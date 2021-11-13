Beşiktaş'ın sol beki ayrılıyor!

Ligde ve Avrupa'da kötü günler geçiren Beşiktaş'ta sol bek krizi yaşanıyor. Sergen Yalçın'ın takıma gelmesiyle kadroya Aytemiz Alanyaspor'dan takviye edilen Fabrice N'Sakala'nın ocak ayında takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Son oynadığı maçlarda büyük hayal kırıklığı yaşatan Kongolu sol bek N'Skala, Beşiktaş'ta Umut Meraş'ın da takıma katılmasıyla üçüncü sol bek konumuna düştü. Bu durumdan rahatsız olan ve düzenli olarak forma giymek istediği bir takıma katılmak isteyen N'Sakala için yönetim de gerekli kolaylığı sağlayacak. 25 resmi karşılaşmada forma giymesi halinde sözleşmesinin 1 yıllık opsiyonu devreye girecek olan N'Sakala'nın devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor

N'Sakala, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde 4-1 kaybedilen Sporting Lizbon maçındaki futboluyla taraftarın eleştiri oklarını üzerine çeken Kongolu futbolcu aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla büyük tepki almıştı.