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Spor Beşiktaş'ın Kayserispor ve Çaykur Rizespor ile yapacağı maçların tarihleri değişti
Spor

Beşiktaş'ın Kayserispor ve Çaykur Rizespor ile yapacağı maçların tarihleri değişti

Siyah-beyazlı ekibin Süper Lig'de Kayserispor ile oynayacağı karşılaşma 24 Nisan'a, Çaykur Rizespor maçı ise 28 Nisan'a alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 09:36:00 -
Beşiktaş'ın Kayserispor ve Çaykur Rizespor ile yapacağı maçların tarihleri değişti

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor ve Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın tarihlerinde değişiklik yapıldı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, 37. haftada Hes Kablo Kayserispor ile 23 Nisan Cuma günü, 38. haftada ise Çaykur Rizespor ile 27 Nisan Salı günü oynaması planlanan maçların tarihlerinin, başvuru neticesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından değiştirildiği bildirildi.

TFF tarafından yapılan değişikliğe göre, Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor karşılaşması 24 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Siyah-beyazlı takımın Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma ise 28 Nisan Çarşamba gününe alındı. Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da oynanacak.

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