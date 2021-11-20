  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş'ın en büyük kozu!
Spor

Beşiktaş'ın en büyük kozu!

Beşiktaş'ın kritik Alanyaspor mücadelesindeki en büyük kozu Miralem Pjanic olacak

Yeniakit Publisher
2021-11-20 10:35:00 -
Beşiktaş'ın en büyük kozu!

Beşiktaş ’ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic, bugünkü Alanyaspor deplasmanında teknik direktör Sergen Yalçın’ın en büyük kozlarından biri olacak. 32 yaşındaki orta saha sakatlığını tamamen atlattı ve Milli arada ülkesinin formasını giydi. Pjanic’li Bosna Hersek, iç sahada oynadığı 2 maçta da sahadan mağlup ayrıldı. İlk maçta sahasında Finlandiya’yı konuk eden Bosna Hersek rakibine 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası’na gitme hakkını kaybetti. Pjanic bu maçta 66 dakika sahada kalırken, gol ya da asist katkısı yapamadı ve 1 sarı kart gördü.

‘Benim kararımdı’

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Ukrayna’ya 2-0 kaybedilen karşılaşmanın kadrosunda ise yer almadı. Sosyal medyada çıkan nargile içerkenki görüntüleri sebebiyle kadro dışı kaldığı iddia edilen Pjanic, yaptığı açıklamada, “Hakkımda çıkan haberleri yalanlıyorum. Ukrayna maçında kadroda olmama sebebim teknik direktörle benim aramda olan bir karardı. Ayrıca basında çıkan fotoğraflar ise eski” ifadelerini kullandı.

Alanya’da pas yağmuru...

Bugünkü mücadelede takımın merkezindeki en kilit oyuncu olarak forma giyecek olan Pjanic, hücum hattındaki etkin görüntüsüyle forvet bölgesinde görev yapacak Cyle Larin’i pas yağmuruna tutup pozisyon yaratacak. Pjanic ayrıca sık sık ceza sahası önünden yapacağı vuruşlarla skor üretme peşinde de olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'den Alparslan Kuytul'a güzelleme!
Gündem

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'den Alparslan Kuytul'a güzelleme!

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker, Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul'dan özür diledi.
Samet Aybaba ile ilgili flaş karar
Spor

Samet Aybaba ile ilgili flaş karar

Tecrübeli teknik direktör Samet Aybaba için Azerbaycan Milli Takımı devreye girmiş ve görüşme yapılmıştı. Listede başka isimlere yönelen Aze..
CHP'li İBB'den büyük skandal... Binali Yıldırım ile fotoğraf paylaşınca kovuldu
Gündem

CHP'li İBB'den büyük skandal... Binali Yıldırım ile fotoğraf paylaşınca kovuldu

CHP'li İBB'de güvenlik görevlisi olarak çalışan Uğur Yaman, Binali Yıldırım ile birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştığı için..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay