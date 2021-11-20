Beşiktaş'ın borcu ne kadar? Beşiktaş'ın borcu güncel
Beşiktaş'ın borcu açıklandı? Beşiktaş'ın Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleşti. Toplantıda siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı. Peki, Beşiktaş'ın borcu ne kadar?
Beşiktaş Kulübü 2021 yılı 3’üncü Olağan Divan Kurulu toplantısı Vodafone Park’ta gerçekleştiriliyor. Toplantıda siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı. Peki, Beşiktaş'ın borcu ne kadar?
Beşiktaş'ın borcu ne kadar? Beşiktaş'ın borcu güncel
Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, kulübünün borcunun 4 milyar 434 milyon 479 bin 747 TL olduğunu açıkladı.
Tuncel, kısa vadeli borçlarının 1 milyar 98 milyon 724 bin 166 TL, uzun vadeli borçlarının ise 3 milyar 335 milyon 755 bin 581 TL olduğunu belirtti.