  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper geliyor!
Spor

Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper geliyor!

Hayal kırıklığıyla biten sezonun ardından Valerien Ismael ile yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Domagoj Vida'nın yerine gelecek stoper belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 12:53:00 -
Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper geliyor!

Hayal kırıklığıyla biten sezonun ardından Valerien Ismael ile yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Domagoj Vida'nın yerine gelecek stoper belli oldu.

Yeni sezona Valerien Ismael'in transfer raporu doğrultusunda daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta hareketlilik yaşanıyor.

Takımdan ayrılacak olan oyunucların yerine gelecek isimler de netleşmeye başladı. Beşiktaş'ta takımdan ayrılan Oğuzhan ve Pjanic'ten sonra Vida ve Larin'in de ayrılması bekleniyor. Özellikle savunma hattını güçlendirmek isteyen Valerien Ismael, aradığı stoperi Premier Lig'de buldu.

BAŞKAN ÇEBİ'DEN TRANSFER SÖZLERİ

Geçtiğimiz günlerde seçim öncesi transfer açıklaması yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Biz geldiğimizden beri ilk kez kendi kadromuzu kuracağız. Transfer için talimatlar verdim." açıklamasını yaparak transfer müjdesi vermişti.

PREMIER LİG'DEN STOPER GELİYOR

Beşiktaş'ın stoper transferi için gündeminde olan Romain Saiss, ilk görüşmede 2 milyon Euro yıllık ücret ve 3 senelik kontrat talep etmişti. Bu nedenle görüşmeler başlangıçta tıkanırken siyah-beyazlılar ümidini yitirmişti.

Ancak teknik direktör Valerien İsmael'in isteği doğrultusunda yeniden görüşülen tecrübeli isim bu kez taleplerini azalttı. Geçmişte Beşiktaş'a karşı Vodafone Park'ta Wolverhampton formasıyla rakip olarak çıkan Faslı oyuncuyla görüşmeler olumlu yöne çevrildi.

Sabah'ın haberine göre 32 yaşındaki futbolcunun hem yıllık ücret konusunda hem de sözleşme süresinde esnek davrandı. Siyah-beyazlıların 1.5 milyon Euro net ücret + 500 bin Euro bonus şeklindeki önerisine pozitif yaklaşan Saiss'in 2 yıllık kontrat süresini de değerlendirmeye aldığı belirtildi.

 

Johnny Depp-Amber Heard davasında karar çıktı
Johnny Depp-Amber Heard davasında karar çıktı

Aktüel

Johnny Depp-Amber Heard davasında karar çıktı

Kulak tıkanması ve çözüm yolları! Kulak tıkanması nasıl geçer, neden olur?
Kulak tıkanması ve çözüm yolları! Kulak tıkanması nasıl geçer, neden olur?

Sağlık

Kulak tıkanması ve çözüm yolları! Kulak tıkanması nasıl geçer, neden olur?

Badem sütü nasıl yapılır? Badem sütü nasıl elde edilir?
Badem sütü nasıl yapılır? Badem sütü nasıl elde edilir?

Kadın - Aile

Badem sütü nasıl yapılır? Badem sütü nasıl elde edilir?

Ayak detoksu ile vücudunuzdaki toksinlerden kurtulun! Epsom tuzu ayak banyosu nasıl yapılır?
Ayak detoksu ile vücudunuzdaki toksinlerden kurtulun! Epsom tuzu ayak banyosu nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Ayak detoksu ile vücudunuzdaki toksinlerden kurtulun! Epsom tuzu ayak banyosu nasıl yapılır?

Suda bekletilmiş kuruyemişler: Badem, fındık, cevizi suda bekletmenin faydaları
Suda bekletilmiş kuruyemişler: Badem, fındık, cevizi suda bekletmenin faydaları

Kadın - Aile

Suda bekletilmiş kuruyemişler: Badem, fındık, cevizi suda bekletmenin faydaları

Uyuz belirtileri nelerdir? Uyuz hastalığı tedavisi nasıl yapılır? Uzmanlar ‘uyuz’ hastalığına karşı uyarıyor!
Uyuz belirtileri nelerdir? Uyuz hastalığı tedavisi nasıl yapılır? Uzmanlar ‘uyuz’ hastalığına karşı uyarıyor!

Sağlık

Uyuz belirtileri nelerdir? Uyuz hastalığı tedavisi nasıl yapılır? Uzmanlar ‘uyuz’ hastalığına karşı uyarıyor!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay