  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş yönetimine Larin cephesinden şok cevap
Spor

Beşiktaş yönetimine Larin cephesinden şok cevap

Beşiktaş, yeni sözleşme teklif ettiği Cyle Larin cephesinden şok bir cevap aldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 07:39:00 -
Beşiktaş yönetimine Larin cephesinden şok cevap

Hatayspor maçında sakatlanan Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, tedavisinin kalan bölümü için İngiltere'ye gitmişti. Önceki gece (salıyı çarşambaya bağlayan) İngiltere'deki tedavisi tamamlanan Batshuayi, İstanbul'a döndü. Ancak dün sabah beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sakatlığını büyük ölçüde atlatsa da yüksek ateş şikâyeti sonrası halsiz düşen ve rahatsızlık yaşayan tecrübeli oyuncu için sağlık ekibi ile teknik heyet bir görüşme yaptı.

Oyuncunun sağlık durumunun Alanyaspor deplasmanında oynamasına müsait olmadığı belirtildi. Tedavisine başlanan Batshuayi'nin Şampiyonlar Ligi'nde 24 Kasım'daki Ajax karşılaşmasında ise forma giymesi bekleniyor.

Larin'den ret geldi

Bu arada Beşiktaş yönetimi, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin ile yaptığı görüşmelerden bir türlü istediği sonucu elde edemiyor.

Yıllık 1.6 milyon Euro alan Kanadalı forvete 100 bin Euro zamlı sözleşme teklifi resmi olarak iletildi. Ancak Larin cephesinin cevabı değişmedi.

Başlangıçta 2.5 milyon Euro isteyen ve sonrasında 2 milyon 250 bin Euro'ya düşen 26 yaşındaki forvetin menajeri, öneriyi yine geri çevirdi. Pazarlıklar tıkanma noktasına geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa Birliği yetkilisinden şok çıkış! 'Batı kaybediyor; yeni dünyayı kim yönetecek?'
Avrupa

Avrupa Birliği yetkilisinden şok çıkış! 'Batı kaybediyor; yeni dünyayı kim yönetecek?'

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell beklenmedik bir çıkış yaptı. Brüksel merkezli Avrup..
Dünyanın en ucuz otomobili Türkiye’ye geliyor! Fiyatı sadece 20 bin TL
Otomotiv

Dünyanın en ucuz otomobili Türkiye’ye geliyor! Fiyatı sadece 20 bin TL

Sıfır el otomobil ve ikinci el otomobil fiyatlarındaki artış sonrası alternatif öneriler gündeme geldi. Dünyanın en ucuz otomobilinin Türkiy..
Cin vakası mı? 16 günde 17 kez yanan evin sırrı çözüldü
Gündem

Cin vakası mı? 16 günde 17 kez yanan evin sırrı çözüldü

Esrarengiz bir şekilde 16 gün içerisinde 17 kez yanan evdeki yangının, cin vakası olduğu iddia edilmişti. Ancak yangının evde yaşayan aile ü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay