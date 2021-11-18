Beşiktaş yönetimine Larin cephesinden şok cevap

Hatayspor maçında sakatlanan Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, tedavisinin kalan bölümü için İngiltere'ye gitmişti. Önceki gece (salıyı çarşambaya bağlayan) İngiltere'deki tedavisi tamamlanan Batshuayi, İstanbul'a döndü. Ancak dün sabah beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sakatlığını büyük ölçüde atlatsa da yüksek ateş şikâyeti sonrası halsiz düşen ve rahatsızlık yaşayan tecrübeli oyuncu için sağlık ekibi ile teknik heyet bir görüşme yaptı.

Oyuncunun sağlık durumunun Alanyaspor deplasmanında oynamasına müsait olmadığı belirtildi. Tedavisine başlanan Batshuayi'nin Şampiyonlar Ligi'nde 24 Kasım'daki Ajax karşılaşmasında ise forma giymesi bekleniyor.

Larin'den ret geldi

Bu arada Beşiktaş yönetimi, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin ile yaptığı görüşmelerden bir türlü istediği sonucu elde edemiyor.

Yıllık 1.6 milyon Euro alan Kanadalı forvete 100 bin Euro zamlı sözleşme teklifi resmi olarak iletildi. Ancak Larin cephesinin cevabı değişmedi.

Başlangıçta 2.5 milyon Euro isteyen ve sonrasında 2 milyon 250 bin Euro'ya düşen 26 yaşındaki forvetin menajeri, öneriyi yine geri çevirdi. Pazarlıklar tıkanma noktasına geldi.