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Spor Beşiktaş "Yeni Atiba'sını" buldu
Spor

Beşiktaş "Yeni Atiba'sını" buldu

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de istenilen başarıyı yakalayamayan ve büyük hayal kırıklığı oluşturan son şampiyon Beşiktaş'ta gözler Ocak ayına çevrildi. Yapılacak takviyelerle sezon sonunu getirmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, yeni dönemde ise yepyeni bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Sezon sonunda yolların ayrılması beklenen kaptan Atiba'nın yerine geçecek isim ise belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 16:56:00 -
Beşiktaş "Yeni Atiba'sını" buldu

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de istenilen başarıyı yakalayamayan ve büyük hayal kırıklığı oluşturan son şampiyon Beşiktaş'ta gözler Ocak ayına çevrildi. Yapılacak takviyelerle sezon sonunu getirmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, yeni dönemde ise yepyeni bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Sezon sonunda yolların ayrılması beklenen kaptan Atiba'nın yerine geçecek isim ise belli oldu.

Kara Kartal, 26 yaşındaki Glen Kamara'yı takibe aldı. Siyah-beyazlı yönetim, Bosna Hersek-Finlandiya mücadelesinde Miralem Pjanic'e adım attırmayan ve oyundan çıkarken ıslıklanmasına neden olan Glen Kamara için girişimlere başladı.

Finlandiya'nın siyahi 6/8 numarası 26 yaşındaki Glen Kamara. Pjanic'e adım attırmayan top yaptırmayan oyuncunun, sezon sonunda futbolu bırakması beklenen Atiba'nın yerine alınabilecek en doğru isimlerden birisinin olduğunun üzerinde duruldu. Sierra Leone doğumlu olan Kamara, İskoçya'nın Glasgow Rangers takımında forma giyen, oldukça güçlü bir futbolcu.

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