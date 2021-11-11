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Spor Beşiktaş, yayıncı kuruluşla tartıştı
Spor

Beşiktaş, yayıncı kuruluşla tartıştı

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Trabzonspor maçında Vida’nın penaltı pozisyonu ile ilgili yayıncı kuruluşa giderek konu üzerine tartıştıklarını dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 14:56:00 -
Beşiktaş, yayıncı kuruluşla tartıştı

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Trabzonspor maçında Vida’nın penaltı pozisyonu ile ilgili yayıncı kuruluşa giderek konu üzerine tartıştıklarını dile getirdi. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, sosyal medyada katıldığı bir programda Trabzonspor müsabakasında Vida'nın tartışılan penaltı pozisyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Pozisyonun görüntüleri ile ilgili olarak yayıncı kuruluş beIN Sports ile görüştüklerinin altını çizen Kocadağ, şunları söyledi: "Oradaki 23 adet kameranın çektiği bütün görüntüler VAR odasına gidiyor. Önemli olan o görüntüleri kameranın çekip çekmemiş olması. Onu tartışabiliriz. O görüntü çekildi mi çekilmedi mi? Çekildiyse VAR odasına gitti mi? VAR odasına gittiyse bu değerlendirildi mi? Gitmeme ihtimali yok. Çekildiyse VAR odasına gidiyor. O sistemler ayrı çalışıyor. Biz bugün yayıncı kuruluşa gittik, yaklaşık 2 saate yakın bu konular üzerine tartıştık. O noktada bir soru işareti yok. Kamera çekiyorsa o görüntüler VAR odasına muhakkak gidiyor. O yayıncı kuruluşun elinde olan bir şey değil."

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