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Spor Beşiktaş yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek
Spor

Beşiktaş yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 10:38:00 -
Beşiktaş yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasındaki mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde son olarak Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 yenilen ve oynadığı son 2 maçta 5 puan kaybeden Beşiktaş, 64 puanla lider durumda bulunuyor.

Oynadığı son 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor ise 49 puanla 5. sırada yer alıyor.

2 maçtır kazanamıyor

Ligde bir haftayı bay geçmesine rağmen ilk sırada yer alan ve şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösterilen Beşiktaş, oynadığı son 2 lig maçında galibiyeti unuttu.

Milli maçlar arasına girmeden önce evinde oynadığı son maçta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, aranın ardından ilk maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi ve sahada 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Ghezzal dönüyor, Aboubakar yok

Sarı kart cezalısı olduğu için Kasımpaşa maçında görev yapamayan Rachid Ghezzal, cezası sona erdiği için yarın oynanacak mücadelede forma giyebilecek.

Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyen isimler arasında yer alan Bernard Mensah'ın da görev verilmesi halinde Alanyaspor maçında görev yapması bekleniyor. Fenerbahçe maçında yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi sona eren Mensah dün yapılan antrenmanda takımla çalıştı.

Kamerun Milli Takımı'nın Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında ağrı hisseden ve yapılan tetkiklerin ardından sağ uyluk ön adalesinde (Rektus Femoris) gerilme ve ödem (Grade 1 Strain) saptandığı için Kasımpaşa maçında oynayamayan Vincent Aboubakar yarınki karşılaşmada da görev yapamayacak.

Aboubakar'ın yanı sıra Bosna Hersek 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın Karadağ ile oynadığı Avrupa Şampiyonası eleme turu grup müsabakasında sol dizinden sakatlanarak oyuna devam edemeyen Ajdin Hasic de Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Cenk Tosun'un durumu test sonucuna bağlı

Yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktığı için A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Cenk Tosun'un bugün yeni bir testten geçmesi bekleniyor.

Golcü futbolcunun test sonucunun negatif çıkması halinde yarınki maçta görev yapmasına engel bir durum bulunmuyor.

4 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta yarın oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin ve Josef de Souza, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde 34. haftada oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında cezalı duruma düşecek.

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