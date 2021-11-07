Beşiktaş-Trabzonspor maçında tartışılan pozisyon

Beşiktaş-Trabzonspor maçının 73. dakikasında Ghezzal'in Berat Özdemir ile girdiği pozisyon maçın konuşulan anlarından oldu.

Beşiktaş'ın atağı sırasında Rachid Ghezzal, Valentin Rosier'e pas atmak isterken, Berat Özdemir'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Pozisyonu eski hakemler değerlendirdi.

Yayıncı kuruluşta yorum yapan eski hakemlerden Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Lale Orta pozisyon için "Penaltı" yorumunu yaptı.

Eski hakem ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ile eski hakem ve TRT Spor yorumcusu Bünyamin Gezer, pozisyonla ilgili olarak "Penaltı değil" ifadelerini kullandı.

İşte eski hakemlerin pozisyonla ilgili yorumları;

Deniz Çoban: Sekiz dokuz açının hepsini izledim

"Sekiz ya da dokuz açı var. Hepsini izledim. Pozisyon öncesi Nwakaeme'ye bir müdahele var. Ancak bir hareketin faul olması için oyuncunun hareketinin kısıtlanması lazım. Ghezzal'in hamlesinden Nwakaeme etkilenmiyor. Hareketin şiddetini buradan ölçemeyiz. Buradaki devam kararını problemli bulmuyorum. Sonrasında bir ayağa basma var mı diye baklam lazım. Ön açıdan baktığımızda ayak üstünde görüyoruz. "

"Bastıysa penaltı, basmadıysa değil; fikrim ağır basıyor. En kötü dikkatsiz. Benim fikrim Berat'ın ayağı Ghezzal'in ayağının üstünden kalkıyor. Penaltı verse daha doğru karar olurdu. Açının birinde çok net basmış fikri oluştu bende."

Lale Orta: Bence bu pozisyon penaltı olmalı

"Topa bir müdahelesi yok. Rakibin ayağının önüne koyuyor. Bence bu pozisyon penaltı olmalı. Vida'nın pozisyonuna vermem ama buna penaltı olarak karar veririm. Burada vurmak, vurmaya teşebbüs etmek, tekme atmak, tekme atmaya teşebbüs var.. Bana göre penaltı verilmesi daha doğru olur."

Bülent Yıldırım: Video hakemlik bir şey değil

"Canı yürekten şurada basıyor veya basmıyor diye net söyleyemiyorum. Berat daha önce bastı veya basmadı onu tek göremiyoruz. Ama ayağınızı uzattığınızda bir hamle yapıyorsunuz. Ayağının ucunun ayakkabısının iç tarafını kıstırdığını görüyorum. Açıları oynatıyorum, oynatıyorum Berat'ı çok dikkatli olduğunu göremiyorum. "

"Video hakem açısından da kanıtlanabilir ama Video hakemlik bir şey değil. Penaltı daha doğru olurdu. Hakemin tespit etmesi halinde basma varsa penaltı daha doğru olurdu."

Bünyamin Gezer: Ghezzal'in faulü var

"Penaltı değil. Öncesi Ghezzal'ın faulü var "