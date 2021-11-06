  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?
Spor

Beşiktaş-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?

Beşiktaş Trabzonspor maç sonucu | Süper Lig'in 12.haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Maçın sonucunu merak edenler 'Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne oldu?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne oldu kaç kaç?

Yeniakit Publisher
2021-11-06 20:39:00 - 2021-11-06 21:07:24
Beşiktaş-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig’de 12.hafta tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaş sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?

Beşiktaş-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?

Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.
Mücadele karşılıklı ataklarla başladı. İlk yarı bitti derken bordo-mavililler 45+4'te Abdülkadir Ömür ile öne geçti. 0-1
Soyunma odasına morelle giren Trabzonspor, ikinci yarıya da da hızlı başladı.
Taraftar desteğini arkasına alan Beşiktaş 62.dakikada Larin ile skora denge getirdi: 1-1
Maç tam bitti derken 90+6'da Cornelius maçın sonucunu ilan etti: 1-2

Lider Trabzonspor bu galibiyetle puanını 30'a çıkarttı. Beşiktaş ise 20 puanda kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hakan Ural kimdir? Hakan Ural kimdir hastalığı ne?
Medya

Hakan Ural kimdir? Hakan Ural kimdir hastalığı ne?

Hakan Ural yaşı | Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak sağlığı için dua isteyen Hakan Ural'ın sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Hakan ..
Türk SİHA'sı Avrupa ülkesinde ortaya çıktı
Teknoloji

Türk SİHA'sı Avrupa ülkesinde ortaya çıktı

"Vestel Savunma" tarafından üretilen "Karayel-SU SİHA" Macaristan'da ortaya çıktı.
Erol Bulut'a rekor tazminat! Duyanın dudağı uçukluyor
Spor

Erol Bulut'a rekor tazminat! Duyanın dudağı uçukluyor

Ligde 15. sırada bulunan Gaziantep FK, Erol Bulut'u gönderdiği takdirde ağır bir faturayla karşılaşacak. Deneyimli teknik adamın tazminatını..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay