Beşiktaş-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?
Beşiktaş Trabzonspor maç sonucu | Süper Lig'in 12.haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Maçın sonucunu merak edenler 'Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne oldu?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne oldu kaç kaç?
Süper Lig’de 12.hafta tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaş sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?
Beşiktaş-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?
Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.
Mücadele karşılıklı ataklarla başladı. İlk yarı bitti derken bordo-mavililler 45+4'te Abdülkadir Ömür ile öne geçti. 0-1
Soyunma odasına morelle giren Trabzonspor, ikinci yarıya da da hızlı başladı.
Taraftar desteğini arkasına alan Beşiktaş 62.dakikada Larin ile skora denge getirdi: 1-1
Maç tam bitti derken 90+6'da Cornelius maçın sonucunu ilan etti: 1-2
Lider Trabzonspor bu galibiyetle puanını 30'a çıkarttı. Beşiktaş ise 20 puanda kaldı.