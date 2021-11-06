Süper Lig’de 12.hafta tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaş sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?

Beşiktaş-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?

Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Mücadele karşılıklı ataklarla başladı. İlk yarı bitti derken bordo-mavililler 45+4'te Abdülkadir Ömür ile öne geçti. 0-1

Soyunma odasına morelle giren Trabzonspor, ikinci yarıya da da hızlı başladı.

Taraftar desteğini arkasına alan Beşiktaş 62.dakikada Larin ile skora denge getirdi: 1-1

Maç tam bitti derken 90+6'da Cornelius maçın sonucunu ilan etti: 1-2

Lider Trabzonspor bu galibiyetle puanını 30'a çıkarttı. Beşiktaş ise 20 puanda kaldı.