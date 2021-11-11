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Spor Beşiktaş-Shkupi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor

Beşiktaş-Shkupi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş hazırlık maçı hangi kanalda? Beşiktaş, milli maçlar sebebiyle liglere verilen arayı hazırlık maçıyla değerlendirmeye karar verdi. Siyah-beyazlı ekip Kuzey Makedonya 1.Lig takımlarından FK Shkupi ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler hazırlık maçının ne zaman saat kaçta olacağını, hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş-Shkupi hangi kanalda verilecek?

Yeniakit Publisher
2021-11-11 11:35:00 - 2021-11-11 11:44:09
Beşiktaş-Shkupi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Liglere verilen milli maç arasını değerlendirmek isteyen Beşiktaş, Kuzey Makedonya 1.Lig takımlarından FK Shkupi ile karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş-Shkupi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş 11 Kasım Perşembe günü FK Shkupi ile hazırlık maçında karşılaşacak. Ligde daha az forma giyen oyuncuların şans bulacağı maç saat 14.00'te başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak hazırlık maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

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