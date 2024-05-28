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Spor Beşiktaş istiyordu! Ayrılık açıklandı
Spor

Beşiktaş istiyordu! Ayrılık açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-05-28 21:03:00 -
Beşiktaş istiyordu! Ayrılık açıklandı

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, sözleşmesi sona eren Erik Lamela'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Sezonu istediği gibi tamamlayamayan La Liga ekibi Sevilla, ayrılığı duyurdu.

Sevilla, sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Erik Lamela'nın takımdan ayrıldığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNDE!

İspanyol ekibinden ayrılan yıldız futbolcuyla daha önce Beşiktaş'ın ilgilendiği biliniyordu.


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OYUNCUNUN PERFORMANSI

İspanyol takımında bu sezon 19 maça çıkan Lamela 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi ve 845 dakika süre aldı. Arjantinli sağ kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

TRANSFER GEÇMİŞİ

River Plate altyapısından yetişen futbolcu, 2011 yılında 17 milyon Euro bonservisi bedeliyle Roma'ya, 2013'te ise 30 milyon Euro'ya Tottenham'a transfer olmuştu. Lamela 8 yıllık İngiltere macerasının ardından 2021 yılında Sevilla ile anlaşmıştı.

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