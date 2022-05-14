Beşiktaş ilk transferini Ondrejka'yı alarak yaptı!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, İsveçli kanat oyuncusu Jacob Ondrejka ile büyük oranda anlaşma sağladı. Transfere teknik direktör Valerien Ismael de onay verdi.

Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde yeniden yapılanmaya gitti. Siyah-beyazlı yönetim, Fransız teknik adamın raporu doğrultusunda yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

JACOB ONDREJKA İLE EL SIKIŞTILAR

Skorer'de yer alan habere göre; Beşiktaş, İsveçli kanat oyuncusu Jacob Ondrejka ile anlaşmaya çok yakın. Uzun süredir Elfsborg'un 19 yaşındaki genç yeteneğini takip eden siyah-beyazlı takımda, Valerien İsmael bu oyuncunun alınmasına onay verdi.

Birkaç gün içerisinde Ondrejka'nın menajeriyle bir araya gelecek olan Beşiktaşlı yetkililer, genç yeteneğe ıslak imzayı attırmaya çalışacak.