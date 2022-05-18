Beşiktaş golcüsünü arıyor!

Önümüzdeki sezon gol yollarındaki sorunu çözmek isteyen Beşiktaş, gündemine Alexander Sörloth'u almıştı. Siyah-beyazlı ekipte Belçika basınından flaş bir transfer iddiası daha geldi.

Valerien Ismael'i teknik direktörlük koltuğuna getiren Beşiktaş'ta gelecek sezonun planlanmasına başlandı.

Fransız teknik adamın sistemine uygun isimler arayan siyah-beyazlılar, pivot santrfor oynayabilen birini kadrosuna katmak istiyor.

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi gündemine Sörloth'u almıştı. Norveçli golcü için Leipzig'e resmi teklif yapıldı. Siyah-beyazlılar Sörloth'ın yanı sıra bir santrfor daha kadrosuna dahil etmek istiyor.

Siyah-beyazlılar Sörloth'ın yanı sıra bir santrfor daha kadrosuna dahil etmek istiyor.

Beşiktaş, Club Brugge ile sözleşmesi bitecek Bas Dost'u gündemine almıştı.

Beşiktaş'ın santrfor için adaylarından biri olan Bas Dost için Belçika basını yeni bir iddiada bulundu.

32 yaşındaki futbolcunun Club Brugge'den ayrılmak üzere olduğu ifade edildi. Hollandalı futbolcunun ülkesinden Emmen ile Heerenven'in futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Beşiktaş'ın takımdan ayrılacak olan Batshuayi'nin yerine Bas Dost'un transfer etmek istediği ifade edildi. Siyah-beyazlıların Bas Dost transferinde önemli aşama kaydettiği vurgulandı.

32 yaşındaki golcü bu sezon Club Brugge'de 35 maça çıkarken 14 gollük performans ortaya koydu. Hollanda Milli Takımı ile kariyerinde 18 maça çıkan tecrübeli forvet 1 gollük katkı verdi.