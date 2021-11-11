Süper Lig’e 12.haftanın ardından milli maç arası verildi. Milli takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak. Beşiktaş ise bu arayı hazırlık maçıyla geçirmeye karar verdi. Siyah-beyazlılar Kuzey Makedonya 1.Lig takımlarından FK Shkupi ile karşı karşıya gelecek. Peki, maça seyirci alınacak mı?

Beşiktaş, FK Shkupi maçında seyirci alınacak mı?

Beşiktaş 11 Kasım Perşembe günü FK Shkupi ile hazırlık maçında karşılaşacak. Ligde daha az forma giyen oyuncuların şans bulacağı maç saat 14.00'te başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak hazırlık maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Hazırlık maçı için tribüne taraftar alınacak. Yapılan açıklamada yalnızca Doğu Tribünü'ne seyirci alınacağı ifade edildi. Bilet fiyatı ise 30 lira olarak açıklandı. Biletler passo.com.tr, Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulaması üzerinden satılıyor.