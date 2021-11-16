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Spor Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 15:37:00 -
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Pas, dar alan oyunları ve taktik uygulamaların yer aldığı programla devam eden idman, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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