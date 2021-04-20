Beşiktaş altın değerinde 2 puanı kaçırdı
Beşiktaş altın değerinde 2Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Sivasspor'la 0-0 berabere kalarak önemli 2 puanı kaçırdı. puanı bıraktı
Sivasspor ile Beşiktaş, Yeni Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 0-0 sona erdi.
Karşılaşmada iki ekip de girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve maç 0-0 berabere bitti.
Beşiktaş bu sonuçla puanını 72'ye, Sivasspor ise 51'e çıkardı.
Beşiktaş gelecek hafta Kayserispor'u konuk edecek. Sivasspor ise deplasmanda Denizlispor'la karşılaşacak.