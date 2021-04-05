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Spor Beşiktaş, 8 maç sonra yenildi
Spor

Beşiktaş, 8 maç sonra yenildi

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında lider Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 09:11:00 -
Beşiktaş, 8 maç sonra yenildi

10. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Luckassen'in kendi yarı sahasından uzun pasında orta sahada Thelin'in dokunduğu topa hareketlenen Hajradinovic'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu sağına uzanarak topu kontrol etti.

19. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Necip Uysal'ın uzaklaştırmak istediği topa sahip olan Varga, pasını Aytaç Kara'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

56. dakikada Kasımpaşa penaltı vuruşundan faydalanamadı. Ceza sahası çizgisine yakın bir noktada Welinton ile girdiği ikili mücadelede Thelin'in yerde kalması üzerine hakem Halil Umut Meler serbest atış kararı verdi. VAR odasıyla görüşen Halil Umut Meler, kararını değiştirdi ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Thelin'in vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı kornere çelerek gole izin vermedi.

90+5. dakikada Gökhan Töre'nin sağdan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Vida'nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

Kasımpaşa karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. 

Beşiktaş 64 puanda kaldı

Bu sezon 6. kez yenilen siyah-beyazlı ekip, 64 puanda kaldı. Beşiktaş, Galatasaray'ın yenildiği haftayı iyi değerlendirme fırsatını da kaçırdı.

8 maç sonra yenildi

Beşiktaş, Süper Lig'de 8 maç sonra yenildi.

Trabzonspor'a 2-1 yenildikten sonra çıktığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa maçından mağlup ayrıldı.

2 maçta 5 puan kaybetti

Siyah-beyazlı ekip, son 2 lig maçında 5 puan kaybetti.

Ligin 31. haftasında Fenerbahçe ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Kasımpaşa karşılaşmasından ise mağlup ayrıldı. 

Kasımpaşa deplasmanında yine istediğini alamadı

Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında yine istemediği sonuçla karşı karşıya kaldı.

Siyah-beyazlı ekip, rakibiyle dış sahada oynadığı son 6 maçta 4. kez yenildi. Söz konusu periyotta rakibini bir kez yenebilen Beşiktaş, bir karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı.

Bu sefer tek gollü maç

İki takım arasındaki karşılaşma bu sefer tek golle tamamlandı.

Bu karşılaşma öncesindeki 11 maçta üç ve üzerinde gol atılırken, 32. haftadaki mücadele 1-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle sona erdi.

25 maç sonra gol atamadı

Beşiktaş, Süper Lig'de 25 maç sonra gol bulamadı.

Ligin 4. haftasında Gençlerbirliği'ne evinde 1-0 yenildiği maçta gol atamayan siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa karşısında da gol atma başarısı gösteremedi. 

Kenar yönetiminden hakeme tepki

Beşiktaş kenar yönetimi, bazı pozisyonlarda maçın hakemi Halil Umut Meler'e tepki gösterdi.

Teknik heyet, özellikle sarı kartı bulunan Kasımpaşalı oyuncu Aytaç Kara'nın Necip Uysal'a yaptığı faul sonrası kırmızı kart bekledi.

Meler, bu pozisyonda herhangi bir kart çıkarmadı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can, bir süre sonra Aytaç Kara'yı oyundan aldı. Bu sırada Beşiktaş teknik heyetinin hakeme yönelik "Senin yapamadığını onlar yapıyor" şeklinde ifadeler kullandığı görüldü. Protokolde bulunan siyah-beyazlı kulübün yöneticileri de bu ifadelere alkışlarla destek verdi.

Kasımpaşa 5 maç sonra kazandı

Lider Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Kasımpaşa, 5 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Fatih Karagümrük'ü 3-2 yendiği maçın ardından çıktığı 5 karşılaşmada 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan Kasımpaşa, bu şansızlığını Beşiktaş karşısında kırdı.

Lacivert-beyazlıların yeni teknik direktörü Şenol Can da takımının başındaki ilk maçı galibiyet sevinciyle tamamladı.

Ligde 9. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 34'e çıkardı.

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