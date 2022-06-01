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Spor Berna Gözbaşı, Hikmet Karaman'a teşekkür mesajı
Spor

Berna Gözbaşı, Hikmet Karaman'a teşekkür mesajı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Başkan Berna Gözbaşı, Teknik Direktör Hikmet Karaman'a teşekkür mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 14:02:00 -
Berna Gözbaşı, Hikmet Karaman'a teşekkür mesajı

Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından Teknik Direktör Hikmet Karaman için teşekkür paylaşımı yaptı.

Berna Gözbaşı paylaşımında, "Sezon başında yeniden kurduğumuz kadromuz ile ligin 2. haftasından itibaren özveri ile mücadele eden, tüm birikimini ortaya koyan teknik direktörümüz Hikmet Karaman'a bundan sonraki futbol kariyerinde üstün başarılar diliyoruz. Teşekkürler Hikmet hocam" cümleleri kullandı.

Diğer yandan Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Thiam da, "Her şey için teşekkürler" mesajı paylaştı.

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