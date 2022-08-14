Berkay Vardar kimdir? nerede oynamaktadır?
Beşiktaş takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Berkay Vardar, 14 Ocak 2003 tarihinde dünyaya gelmiştir.
Beşiktaş takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Berkay Vardar, 14 Ocak 2003 tarihinde dünyaya gelmiştir. 188 cm boyunda ve kilo olan Berkay Vardar, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Berkay Vardar, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Berkay Vardar, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.
Berkay, Alanyaspor karşısında ise ilk kez onbirde forma giyecek...