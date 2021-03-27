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İSLAM Berat kandili mesajları | En güzel kandil mesajları
İSLAM

Berat kandili mesajları | En güzel kandil mesajları

2021 kandil mesajları | 27 Mart Cumartesi günü berat kandili idrak ediliyor. Bu sebeple milyonlarca kişi bu mübarek günde sevdiklerine, eşlerine, dostlarına güzel mesajlar iletmek istiyor. Bu sebeple pek çok kişi günün anlamına uygun mesajları araştırmaya başladı. Peki, berat kandilinde nasıl mesajlar atılır? Güzel kandil mesajları | Farklı kandil mesajları

Yeniakit Publisher
2021-03-27 09:15:00 -
Berat kandili mesajları | En güzel kandil mesajları

Kandil mesajları yeni | Mübarek ramazan ayının habercisi berat kandili bugün idrak ediliyor. Bu sebeple milyonlarca kişi sevdiklerine bu kıymetli günde mesaj göndermek istiyor. Peki, berat kandili mesajları neler?

Berat kandili mesajları | En güzel kandil mesajları

Berat kandilide sevdiklerinize gönderebileceğiniz güzel, anlamlı mesajları sizler için derledik.

Sema kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle Berat Kandiliniz hayırlı olsun.

Berat kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Bu gece Cenab-ı Hakkın, kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği bir gecedir. Hepimiz için hayırlı olsun!

Her sabah güneşle doğan umutlar, her yeni bahar ile tazelenen mutluluklar ve açan her yeni çiçekte gizlenen güzellikler sizinle olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Dili Bismillah olanın işi yarım kalmaz, sözü İnşallah olanın planı bozulmaz. Gözü Maşallah olanın içi kararmaz. Zikri Subhanallah olanın eksiği olmaz. Şükrü Elhamdulillah olanın rızkı azalmaz. Anahtarı iman olanın açamayacağı kapı olmaz. Berat Kandiliniz Mübarek olsun.

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Berat kandilin mübarek olsun…

Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle. ( Bakara 201) Amin! Selam ve dua ile Berat Kandiliniz kutlu olsun.

Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. (Ali imran 16) Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Ya Rabbi! Bizleri büyük-küçük hatalardan, emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır. (Amin) Hayırlı kandiller. 

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