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Yerel 'Beni aldatıyorsun' deyip kocasını kalçasından bıçakladı!
Yerel

'Beni aldatıyorsun' deyip kocasını kalçasından bıçakladı!

Konya'da Şerife Ş., aldattığını öne sürdüğü eşi Muammer Ş.'ye bıçakla saldırdı. Şerife Ş. gözaltına alındı, kalçasında kesi oluşan Muammer Ş., tedavi gerektirecek bir durum olmadığı belirlenince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 12:48:00 - 2022-05-11 13:06:07

Konya'da Şerife Ş., aldattığını öne sürdüğü eşi Muammer Ş.'ye bıçakla saldırdı. Şerife Ş. gözaltına alındı, kalçasında kesi oluşan Muammer Ş., tedavi gerektirecek bir durum olmadığı belirlenince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Saat 09.00 sıralarında Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Boğabağı Sokak'ta meydana gelen olayda Şerife Ş., eşi Muammer Ş. ile kendisini aldattığını öne sürüp tartıştı.

Polisi Arayıp Kendini ihbar Etti

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Şerife Ş., Muammer Ş.'ye bıçakla saldırdı. Ardından da polisi arayıp, eşini bıçakladığı ihbarında bulundu. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gözaltına Alındı

Gelen ekipler, kalçasında kesi oluşan Muammer Ş.'nin tedaviyi gerektirecek bir durumu olmadığını belirledi. Şerife Ş. gözaltına alındı. Muammer Ş. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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